Poznań. Załoga karetki zostawiła 72-letniego pacjenta na piachu. Jest nagranie

Sprawę pod koniec czerwca nagłośniła poznańska telewizja WTK. 72-letni pan Władysław, który jest osobą bezdomną, przebywał w szpitalu przy ul. Lutyckiej. Mężczyzna miał zostać później odwieziony do swojego znajomego, u którego ma tymczasowe lokum.

Mimo to, zespół prywatnej karetki transportu medycznego zostawił mężczyznę na przypadkowej posesji. Dopiero po jakimś czasie znalazł go jego opiekun. 72-latek ponownie trafił do szpitala.

Firma, która realizowała zlecenie, przekazała w przesłanym WTK oświadczeniu, że zlecenie zostało wykonane "zgodnie z podanymi danymi", a pracownicy mieli upewniać się na miejscu, czy to adres zamieszkania mężczyzny, co on sam miał potwierdzić.

Poznań. 72-letni pacjent pozostawiony na piachu

Kilka dni później jednak światło dzienne ujrzało nagranie z kamery monitoringu zamontowanej przy posesji, na której zostawiono 72-latka. Jak wynika z materiału ujawnionego przez telewizję WTK, mężczyznę położono po prostu na niewielkiej górce piachu.

Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

- Zostało wszczęte postępowanie w związku z art. 160 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Policjanci zabezpieczyli nagranie z kamer monitoringu, zostało ono szczegółowo przeanalizowane. Zostali przesłuchani świadkowie, trwają nasze dalsze ustalenia w tej sprawie - mówi w rozmowie z Gazeta.pl mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Załoga karetki nie została jeszcze przesłuchana.

