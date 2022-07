Pogoda na dziś - środa 6 lipca. Ulewy na południu Polski. Maksymalnie 25 stopni

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, a tylko na południowym zachodzie małe. Jak zapowiadają synoptycy IMGW, burze mogą pojawić się w większości kraju, ale podwyższone prawdopodobieństwo ich wystąpienia zaznaczy się zwłaszcza na południu.

Pogoda w środę 6 lipca. Ulewy na południu Polski. Najcieplej na południowym zachodzie

Do godziny 11:00 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. IMGW wydało ten alert dla mieszkańców województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, a także południowych i wschodnich powiatów łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Miejscami może spaść od 30 do 50 mm deszczu. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy także grad.

W dalszej części dnia zjawiska towarzyszące burzom nie powinny przynosić istotnego zagrożenia: można spodziewać się sum opadów do około 15-20 mm, porywów wiatru do 55-65 km/h oraz lokalnie drobnego gradu. Na zachodzie Polski nie będzie padało.

Temperatura wyniesie maksymalnie 16-18 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 20-23 stopnie na zachodnich i północnych krańcach Polski, w centrum, a także na południu - choć tu za wyjątkiem Opolszczyzny i Dolnego Śląska, gdzie termometry pokażą 24-25 stopni.

Temperatura w środę 6 lipca Gazeta.pl

Warunki biometeorologiczne w środę 6 lipca

W Polsce wschodniej początkowo niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka w ciągu dnia stopniowo od zachodu słabnąć będzie do obojętnego. Na pozostałym obszarze kraju na ogół obojętne warunki biometeorologiczne okresami w ciągu dnia mogą ulegać nieznacznemu pogorszeniu. Korzystna biotropia pogody zaznaczy się na zachodzie kraju przed południem.

