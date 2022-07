Fala upałów i wysokich wartości na termometrach minęła. Mimo to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wydało alert, który dotyczy kilku regionów kraju. "Uwaga! Dziś (05.07) prognozowany silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek" - czytamy w wiadomości.

Alert RCB. Ulewy i silne wiatry. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze superkomórkowe

Synoptycy prognozują okresami silne opady deszczu - miejscami do 30-50 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę, możliwy jest także grad.

Komunikat RCB został wysłany we wtorek (5 lipca) rano do osób mieszkających i przebywających na terenie województw:

lubelskiego;

mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, miński, otwocki, piaseczyński, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, zwoleński, grodziski, legionowski, ostrowski, pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski);

podlaskiego (powiaty: hajnowski, wysokomazowiecki, zambrowski, siemiatycki, bielski).

Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują powstanie tzw. burz superkomórkowych, czyli najgroźniejszych chmurach burzowych, które mogą powodować: ulewne opady, grad wielkości piłeczki golfowej, porywiste wiatry, a czasami niszczycielskie tornada. "Burzom superkomórkowym - oprócz wydajnych opadów deszczu - mogą towarzyszyć także silniejsze porywy wiatru do 90 km/h oraz opady gradu o średnicy do 2-4 cm" - czytamy w komunikacie.

Ponadto alerty, które otrzymali w poniedziałek 4 lipca mieszkańcy województw: łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, nadal obowiązują.

RCB wydało alerty. Możliwe burze z gradem i przerwy w dostawie prądu

Pogoda na wtorek 5 lipca. Ostrzeżenia IMGW

We wtorek 5 lipca "zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Burzom towarzyszyć może grad, intensywny deszcz i porywisty wiatr. Prognozowana wysokość opadów do 50 mm lokalnie na południu kraju, a wiatr w porywach do 80 km/h. Temperatura powietrza od 17 st. C do 30 st. C" - zapowiadają synoptycy IMGW na Twitterze.

Jak pisaliśmy, we wtorek 5 lipca obowiązują również alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem oraz burzami z intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostało wydane dla województw:

podlaskiego (powiaty: hajnowski, bielski, wysokomazowiecki i zambrowski),

mazowieckiego (powiaty: ostrowski, wyszkowski, wołomiński, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, grodziski, żyrardowski),

łódzkiego (powiaty: skierniewicki, Skierniewice, brzeziński, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, wieluński, wieruszowski),

opolskiego (powiaty: oleski, kluczborski, opolski, Opole, namysłowski, brzeski),

lubelskiego (powiaty: chełmski, Chełm, krasnostawski, zamojski, Zamość, biłgorajski, janowski), podkarpackiego (oprócz powiatów południowo-wschodnich, dla których wydano alerty drugiego stopnia).

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

podlaskim (powiat siemiatycki),

mazowieckim (powiaty południowe),

lubelskim (oprócz powiatów, dla których obowiązują alerty pierwszego stopnia),

świętokrzyskim,

łódzkim (powiaty południowe),

opolskim, (powiaty południowe),

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim (oprócz powiatów, dla których obowiązują alerty pierwszego stopnia).

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

"Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest wysyłany dla bezpieczeństwa, tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. Otrzymują go osoby przebywające na obszarze potencjalnego zagrożenia. Wiadomość z ostrzeżeniem ma pomóc uniknąć niebezpieczeństwa lub zminimalizować jego skutki. Otrzymują go wszyscy, bez wyjątków, abonenci sieci komórkowych" - czytamy na rządowej stronie.

