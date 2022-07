Stargard. Chłopcy na hulajnodze zderzyli się z osobowym autem. Są w szpitalu [DRASTYCZNE NAGRANIE]

Do wypadku doszło 28 czerwca około godz. 16 w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). - Otrzymaliśmy wezwanie na ulicę Broniewskiego dotyczące dwóch chłopców, którzy jechali na hulajnodze i zostali potrąceni przez samochód osobowy - przekazała TVN 24 Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dwóch chłopców jechało na hulajnodze ścieżką rowerową, gdy pędzili przez przejście dla pieszych, zderzyli się ze zjeżdżającym z ronda autem. Nagranie ze zdarzenia udostępnił na Facebooku profil Stoją Stargard.

Stargard. Chłopcy wciąż przebywają w szpitalu

Na nagraniu widać jak mężczyzna wychodzi z samochodu, aby udzielić poszkodowanym pomocy. - Kierowca volkswagena był trzeźwy - informował Kurier24 podkom. Krzysztof Wojsznarowicz z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

- Dwaj 13-latkowie doznali poważnych obrażeń ciała - dodał. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Trafił do kliniki z urazem czaszkowo-mózgowym i z urazem ręki. Natomiast drugi został odwieziony karetką pogotowia. Ma złamaną nogę.

Jak przekazała w środę (5 lipca) rzeczniczka szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie doktor Joanna Woźnicka, nastolatkowie nadal przebywają w placówce medycznej. Ich stan jest jednak stabilny - podaje TVN24. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku.

Hulajnogi elektryczne mają status pojazdu

Policjanci podkreślali, że osoby użytkujące hulajnogę elektryczną mają nie tylko prawa, ale też obowiązki. 20 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

"Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany" - podają policjanci w komunikacie.

"Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h" - dodają funkcjonariusze.

