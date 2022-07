Wstępne wyniki matur 2022. Egzamin dojrzałości zaliczyło prawie 80 proc. zdających

Do tegorocznych matur podeszło 268 257 absolwentów szkół średnich, w tym 34 obywateli Ukrainy. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował we wtorek, że egzamin dojrzałości zaliczyło 78,2 proc. uczniów (209 837 osób). Podkreślił, że tegoroczne wyniki są lepsze od ubiegłorocznych. Dodał, że w znacznej mierze przyczynił się do tego powrót do stacjonarnego trybu nauczania po pandemii.

Są wyniki matur 2022. Czarnek: Wypadły lepiej niż ubiegłoroczne

15,5 proc. absolwentów (41 587 osób) ma prawo do poprawki, co znaczy, że nie zdało matury tylko z jednego przedmiotu, zaś 6,3 proc. maturzystów (16 833 osoby) nie poradziło sobie z więcej niż jednym przedmiotem. Wszyscy maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki w internecie, na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturę zaliczyło 18 z 34 przystępujących do niej Ukraińców. Poprawkę z jednego przedmiotu może napisać 14 osób. W ogóle nie zdały natomiast dwie osoby.

Matura 2022 - kiedy jest poprawka? Do kiedy złożyć deklarację poprawy?

Matura 2022. Jak poszedł egzamin z matematyki?

Tak jak w poprzednich latach największym wyzwaniem dla maturzystów okazała się matematyka. Nie zaliczyło jej 18 proc. zdających, z czego 14 proc. w liceach, 25 proc. w technikach i 71 proc. w szkołach branżowych drugiego stopnia. Marcin Smolik przypomniał, że absolwenci szkół branżowych do matury podeszli po raz pierwszy.

Kiedy pełne wyniki matur?

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 r.



