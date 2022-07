Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Białegostoku mówił o sytuacji pracowników ochrony zdrowia.

- W Polsce i w innych krajach na świecie jest problem służby zdrowia [poprawne określenie to ochrona zdrowia - red.] - stwierdził prezes PiS, dodając, że w ciągu siedmiu lat roczne środki na ochronę zdrowia wzrosły z 74 do 160 mld zł. - W porównaniu z sytuacją, która była kiedyś, postęp jest ogromny - powiedział prezes PiS. I zapowiedział, że wydatki na ochronę zdrowia zostaną jeszcze podwyższone do 6 procent PKB w roku 2024 i do 7 procent w 2026 roku. Zdaniem Kaczyńskiego ma to wpłynąć na decyzje lekarzy o powrocie do kraju.

Jarosław Kaczyński o lekarzach: Będą wracać

- To jest naprawdę bardzo dobry europejski poziom. Idziemy w stronę zabezpieczenia naszemu społeczeństwu takiej ochrony zdrowia, jaka jest na Zachodzie. Bo rzeczywiście jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że tam jest lepsza. Ale już niedługo nie będzie lepsza - mówił lider PiS. Kaczyński twierdził, że polityka PiS już działa, mimo że w kraju brakuje lekarzy. - Ale będą wracać, bo już dzisiaj nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu - zapewnił.

Medycy mają jednak inną opinię.

Lekarka: Słowa Kaczyńskiego mnie rozbawiły

Lekarze, do których dotarli dziennikarze tvn24.pl mają inne zdanie, niż prezes. - Słowa prezesa Kaczyńskiego bardzo mnie rozbawiły. Tata wysłał mi je dziś rano na poprawę humoru. Całkowicie nie zgadzam się z panem Kaczyńskim i nie zamierzam wracać do Polski - powiedziała Joanna Matecka, polska lekarka, która ponad cztery lata temu wyjechała do Niemiec. Dziś kończy w Berlinie szkolenie specjalizacyjne z medycyny rodzinnej.

Prognozom Kaczyńskiego zaprzecza też prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. - Z przykrością stwierdzamy, że dziś trend jest dokładnie odwrotny - wielu lekarzy wybiera pracę w systemach na Zachodzie. Nie tylko ze względu na zarobki, ale również na organizację systemu, warunki pracy i możliwość rozwoju zawodowego - wyjaśnił.

Jankowski przyznał, że zdarzają się wyjątki, ale to indywidualne historie - decyduje miłość czy sytuacja rodzinna. Na Zachodzie polskich lekarzy nie trzymają pieniądze, ale warunki pracy, które w Niemczech czy w innych krajach Europy wciąż są lepsze.

*****

