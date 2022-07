Pogoda. Żółte i pomarańczowe alerty IMGW. Upał, burze z gradem i silnym deszczem

"W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Burzom towarzyszyć może grad, intensywny deszcz i porywisty wiatr. Prognozowana wysokość opadów do 50 mm lokalnie na południu kraju, a wiatr w porywach do 80 km/h. Temperatura powietrza od 17 st. C do 30 st. C" - zapowiadają pogodę na wtorek synoptycy IMGW na Twitterze.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed upałem i burzami. Zagrzmi na wschodzie, południu i w centrum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem. Alerty będą obowiązywać w województwie podkarpackim. Przewiduje się temperaturę maksymalną od 29 do 31 stopni Celsjusza, w nocy - od 15 do 17 stopni.

We wtorek obowiązują też alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem oraz burzami z intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

podlaskiego (powiaty: hajnowski, bielski, wysokomazowiecki i zambrowski),

mazowieckiego (powiaty: ostrowski, wyszkowski, wołomiński, legionowski, warszawski zachodni, pruszkowski, grodziski, żyrardowski),

łódzkiego (powiaty: skierniewicki, Skierniewice, brzeziński, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, łaski, zduńskowolski, sieradzki, wieluński, wieruszowski),

opolskiego (powiaty: oleski, kluczborski, opolski, Opole, namysłowski, brzeski),

lubelskiego (powiaty: chełmski, Chełm, krasnostawski, zamojski, Zamość, biłgorajski, janowski), podkarpackiego (oprócz powiatów południowo-wschodnich, dla których wydano alerty drugiego stopnia).

Pogoda na dziś - wtorek 5 lipca. Opady deszczu i grad w całym kraju

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują natomiast w województwach:

podlaskim (powiat siemiatycki),

mazowieckim (powiaty południowe),

lubelskim (oprócz powiatów, dla których obowiązują alerty pierwszego stopnia),

świętokrzyskim,

łódzkim (powiaty południowe),

opolskim, (powiaty południowe),

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim (oprócz powiatów, dla których obowiązują alerty pierwszego stopnia).

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będzie grad oraz intensywne opady deszczu. Na południu lokalnie wysokość opadów może wynieść do 50 mm. Wiatr powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

