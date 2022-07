Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godziny 11 w miejscowości Jastrzębie Górne (powiat zgierski, województwo łódzkie). Jak informuje "Dziennik Łódzki", 44-letni kierowca saaba jechał drogą prowadzącą z Aleksandrowa Łódzkiego do Grotnik. Policja relacjonuje, że po zakończeniu manewru wyprzedzania mężczyzna z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu.

Łódzkie. Tragiczny wypadek w Jastrzębiu Górnym

"Apelujemy o ostrożność! Mniej brawury i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze" - podkreśla łódzka policja na Facebooku.

Jak relacjonuje "Dziennik Łódzki", siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na dwie części, a kierowcę wyrzuciło z samochodu - został odnaleziony 10 metrów od miejsca wypadku. Z kolei części pojazdu zostały odrzucone na odległość kilkudziesięciu metrów od drzewa, w które uderzył.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

