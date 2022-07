Kraków. Na Rynku Głównym pojawiły się drzewa. "Myślicie, że o to chodziło mieszkańcom?"

Niektóre projekty zgłoszone podczas tegorocznej, dziewiątej już, edycji budżetu obywatelskiego, zakładały posadzenie drzew na Rynku Głównym. Nie wszyscy o tym pamiętają, ale jeszcze w połowie ubiegłego wieku był on dość zielonym miejscem. Teraz roślinność powróciła na słynny plac, choć nie w takiej formie, jak wiele osób by tego oczekiwało.

Kraków. Na Rynku Głównym pojawiły się drzewa... w donicach

"Rok temu urzędnicy Krakowa zapowiedzieli, że na Rynku Głównym może pojawić się więcej drzew. Prosiła o to część mieszkańców. Według zapowiedzi plac miejski miał być podobny do tego z okresu międzywojennego. Na Rynku Głównym właśnie pojawiły się nowe drzewa" - pisze dziennikarz Dawid Serafin.

W poniedziałek 4 lipca Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców opublikowało zaskakujące zdjęcia. "Na krakowskiej patelni, zwanej też Rynkiem Głównym, pojawiły się... 'drzewa'. Myślicie, że o to chodziło mieszkańcom, którzy prosili o więcej cienia?" - pytają aktywiści, publikując zdjęcia. Tymczasem jeszcze w ubiegłym wieku na Rynku Głównym drzew znajdowało się dość sporo:

Kraków. Mieszkańcy walczą o powrót zieleni na rynek

"Przyroda musiała ustąpić miejsca betonowi. Mimo upływu wielu lat podobne zmiany zachodzą przy realizacji licznych współczesnych projektów. Olbrzymia wartość drzew nadal jest często niedoceniana" - podkreślał jeszcze niedawno radny dzielnicy Zwierzyniec i przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków Krzysztof Kwarciak. To on zgłosił projekt "Posadźmy drzewa na Rynku Głównym". O pomyśle zazielenienia rynku głośno było już w czerwcu 2021 roku. Urzędnicy podkreślali wówczas, że choć chcieliby wprowadzić więcej drzew na rynek, to do tego potrzebna jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków.



