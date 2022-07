Pogoda na dziś - wtorek 5 lipca. Możliwe opady deszczu i grad w całym kraju

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek na północnym wschodzie będzie na ogół pogodnie, lokalnie zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią opady deszczu. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane oraz burze, które mogą przynieść przelotne opady deszczu oraz grad.



Więcej podobnych informacji pogodowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Pogoda na dziś - wtorek 5 lipca. Zachmurzenie w całym kraju, możliwe burze

Silne opady wystąpią na wschodzie i na południu Polski - nawet do 30 mm, a lokalnie do 40 mm. Maksymalna temperatura na Pomorzu wyniesie od 22 st. C do 26 st. C. W centrum kraju osiągnie 26 st. C. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie słupki rtęci pokażą nawet 30 st. C. Nad samym morzem w najcieplejszym momencie dnia przewidywanych jest około 20 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany. Będzie wiał z kierunków zachodnich oraz północnych. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km/h.

Pogoda na dziś - wtorek 5 lipca Gazeta.pl

Prognoza długoterminowa IMGW. Wracają upały i burze

Pogoda na dziś - wtorek 5 lipca.

Według zapowiedzi synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najwyższa temperatura jest prognozowana w Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze oraz we Wrocławiu - termometry wskażą tam 26 st. C. Zbliżona temperatura będzie w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Rzeszowie, Lublinie oraz w Warszawie. Niższa temperatura pojawi się w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz w Kielcach, gdzie słupki rtęci wskażą nieco powyżej 20 st. C. Od środy wystąpi znaczne ochłodzenie w całym kraju.