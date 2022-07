Matura 2022. CKE poda wyniki egzaminów. Gdzie można je sprawdzić? [PORADNIK]

Już we wtorek 5 lipca rano wszyscy maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna poda średnie wyniki matur oraz wyniki indywidualne. Dokładne rezultaty abiturienci poznają już o godz. 8:30 za pośrednictwem aplikacji ZIU.



Matura 2022. Wyniki zostaną podane 5 lipca

Każdy uczeń może sprawdzić swoje wyniki, logując się do portalu uruchomionego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzięki aplikacji ZIU każdy absolwent może sprawdzić swoje indywidualne wyniki. Uczniowie logują się za pośrednictwem otrzymanych w szkołach danych do logowania. Do konta można się zalogować również za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Jest to prosty sposób, który umożliwia poznanie swojego wyniku bez wychodzenia z domu.

Matura 2022. Sesja poprawkowa odbędzie się w sierpniu

W tym roku egzaminy maturalne trwały od 4 do 23 maja. Absolwenci musieli zmierzyć się z trzema obowiązkowymi egzaminami - z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Każdy uczeń musiał też przystąpić do egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wyniki zostaną podane o godz. 8:30, jednak należy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ z powodu przeciążenia serwerów, może wystąpić problem z logowaniem do serwisu.

Jeśli uczeń nie zda któregoś z egzaminów, może przystąpić do sesji poprawkowej, która odbędzie się 23 sierpnia br. Wyniki z tych egzaminów zostaną podane 9 września 2022 r. Dzięki temu będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na studia.

Do kiedy trwa rekrutacja na studia? Jak się zarejestrować?