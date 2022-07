Wyniki matur 2022. Kiedy maturzyści odbiorą wyniki egzaminów? Jak sprawdzić je w systemie?

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczęły się 4 maja. Przez pierwsze trzy dni maturzyści pisali matury obowiązkowe: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. W późniejszych terminach, aż do 23 maja, trwały egzaminy z pozostałych przedmiotów.

REKLAMA

Zobacz wideo To będą drogie wakacje pod kątem usług?

Matura 2022. Kiedy pojawią się wyniki egzaminów?

Do tegorocznej matury przystąpiło 289 tys. absolwentów liceów i techników. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na wyniki swoich egzaminów. Po kilku tygodniach niepewności już 5 lipca maturzyści dowiedzą się ile punktów udało im się zdobyć na egzaminie. Wyniki wszystkich matur pojawią się na portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we wtorek 5 lipca o godzinie 8:30. Tego samego dnia także szkoły otrzymają informacje o wynikach swoich uczniów, a następnie przekażą im dokumenty.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

"Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów" - czytamy w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

300 plus na "Dobry start". Niebawem rusza nabór wniosków

Matura 2022. Jak sprawdzić swoje wyniki maturalne w internecie?

Maturzyści, którzy chcą sprawdzić swoje wyniki przez internet, muszą zalogować się do systemu ZIU. Potrzebują do tego indywidualnego loginu oraz hasła, które otrzymali w szkole. Aby się zalogować, należy po wejściu na stronie wpisać login oraz hasło, wówczas pojawią się nasze wyniki. Jeśli zgubiłeś swoje hasło musisz ponownie udać się do szkoły, gdzie zostanie ci wygenerowane nowe.

Czarnek: Degeneraci i zboczeńcy przeniknęli do polityki UE

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.