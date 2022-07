Gdańsk. Uderzył w niego samochód, gdy wysiadł z tramwaju. 29-latka straciła prawo jazdy [WIDEO]

Komenda Miejska Policji w Gdańsku opublikowała nagranie z wypadku, do którego doszło 20 czerwca przed godz. 21. Jego przebieg zarejestrowała kamera, znajdująca się w tramwaju. "Ku przestrodze publikujemy nagranie z tego zdarzenia i apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego" - przekazała podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji.



Gdańsk: 21-latek Wszedł na wagon, aby zrobić sobie zdjęcie. Zginął

Gdańsk. Mężczyzna wysiadł z tramwaju i został potrącony na przystanku

Do wypadku doszło na ulicy Oliwskiej w Gdańsku. Kierująca toyotą 29-letnia mieszkanka Gdańska jechała prawym pasem ruchu, a na wysokości przystanku tramwajowego, w trakcie omijania stojącego tam tramwaju, potrąciła wysiadającego z pojazdu mężczyznę. Kobieta nie zatrzymała auta, by piesi mogli bezpiecznie dojść do chodnika po opuszczeniu tramwaju. Poszkodowany pasażer trafił do szpitala.

29-latka była trzeźwa. Zatrzymano jej prawo jazdy w związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego - przekazała podinsp. Magdalena Ciska.

Kierowcy w pobliżu przystanków muszą bardzo uważać

Policja przypomina o przepisach, które dotyczą zachowania się kierowców w pobliżu przystanków. Zgodnie z art. 26 pkt 6 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

