Gdzie jest burza? IMGW wydało pierwsze ostrzeżenia dla pięciu województw [MAPA, RADAR BURZ]

Z map pogodowych wynika, że 4 lipca deszcz zacznie pojawiać się najpierw na północnym zachodzie, skąd front będzie przemieszczał się dalej w głąb Polski. W niektórych regionach pojawią się także burze, w trakcie których może spaść do 20 mm opadów oraz grad. Jakie ostrzeżenia IMGW wydane zostały w poniedziałek?

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW wydało alerty dla pięciu województw. W prognozie wskazane są także kolejne regiony

W poniedziałek 4 lipca rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w pięciu województwach. Dotyczy to województwa pomorskiego, północnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, wschodnich regionów Podkarpacia oraz południowych powiatów województwa lubelskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad" - piszą w alercie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz rozciąga się przez północno-zachodnią część Polski -od Mielna, Darłowa i Koszalina przez okolice Drawska Pomorskiego po Gorzów Wielkopolski. Przemieszcza się ona w kierunku północno-wschodnim i przynosi opady deszczu o natężeniu do 10 mm/h" - tak brzmi komunikat wydany przez IMGW w poniedziałek około godziny 7 rano.

Zgodnie z prognozą zagrożeń, ostrzeżenia przed burzami mogą zostać wydane także w pasie obejmującym województwa mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie. Mieszkańcy tych regionów powinni więc śledzić dziś komunikaty wydawane przez IMGW oraz sprawdzać mapy pogodowe. Jeden z radarów burz, który zaznacza miejsca wyładowań, jest radar pogodowy serwisu Windy.com.