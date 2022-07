Łódź. 70-latka wezwała pogotowie, bo nie mogła odebrać emerytury. Teraz ma kłopoty

Do sytuacji doszło w piątek 1 lipca ok. godz. 13. Około 70-letnia mieszkanka Łodzi zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała, że bardzo źle się czuje - miała mieć mroczki przed oczami. Tego dnia panował upał, w związku z czym dyspozytor niezwłocznie wysłał karetkę pogotowia ratunkowego do kobiety. Na miejscu jednak okazało się, że pomocy medycznej wcale nie potrzebowała.

Łódź. 70-latka mówiła, że źle się czuje. Chciała, by ratownicy pomogli jej odebrać pocztę

Szczegóły zdarzenia są niejednoznaczne. Według relacji "Dziennika Łódzkiego" kobieta miała wezwać ratowników przed swój dom wyjść im na powitanie z prośbą, by pojechali na pobliską pocztę i odebrali jej emeryturę. Wcześniej miała być tam osobiście, a pracownice poczty miały nie wypłacić jej świadczenia (dziennik nie podaje powodu). - Pani wprowadziła nas w błąd. Chciała po prostu zrobić wrażenie na pracownicach z poczty - powiedział dziennikowi Adam Stępka, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Z informacji tvn24.pl wynika natomiast, że seniorka miała wezwać pogotowie pod placówkę poczty, przed którą spacerowała i twierdzić, że ma mroczki przed oczami. Dyspozytor miał odnotować, że była "krzycząca, kłótliwa i się rozłączyła", a kiedy ten do niej oddzwaniał, miała nie odbierać. - Kiedy zespół przyjechał na miejsce, kobieta spacerowała przed placówką poczty, weszła do karetki i powiedziała wprost, że wezwała pogotowie, bo nie może pobrać emerytury z placówki pocztowej, która jest zamknięta - mówi portalowi rzecznik pogotowia.

W obydwu wersjach zdarzenia zgadza się natomiast jedno - 70-latka bez potrzeby wezwała karetkę pogotowia, która w tym czasie mogła być potrzebna innej osobie.

Łódź. 70-latka bezpodstawnie wezwała pogotowie. Odpowie za to przed sądem

Ratownicy medyczni natychmiast wezwali na miejsce funkcjonariuszy policji, którzy chcieli ukarać 70-latkę mandatem. Kobieta jednak odmówiła jego przyjęcia, dlatego sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za wprowadzenie w błąd pogotowia grozi areszt, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości do 1,5 tys. zł. W przypadku gdy działanie wywołało niepotrzebną czynność (jak wyjazd karetki), sąd może orzec o nawiązce w wysokości do 1 tys. zł.

Na początku 2022 roku TOK FM opublikował podsumowanie medyków za 2021 rok. Na wezwanie medyków z Łodzi i regionu karetki pogotowia wyjeżdżały 170 tysięcy razy. Ponad połowa tych wezwań została uznana za nieuzasadnione. Dotyczyły one m.in. złego samopoczucia, które objawiało się jedynie stanem podgorączkowym czy zmęczeniem albo prośbą o wypisanie zwolnienia lekarskiego lub recepty. Zdarzały się nawet wezwania "na złość pijanemu mężowi".

