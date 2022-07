Sobotni bilans. Policja zatrzymała 416 pijanych kierowców. Pięć osób nie żyje

"Minionej doby policja interweniowała 20 396 razy. Zatrzymaliśmy 698 sprawców przestępstw, w tym 416 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 229 poszukiwanych. Na drogach doszło do 47 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 53 zostały ranne"- przekazała policja w komunikacie udostępnionym w niedzielę 3 lipca na Twitterze.

Policja: 5 osób nie żyje

Według informacji z "Policyjnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - wakacje 2022" w sobotę 2 lipca zginęło pięć osób - dwie osoby w województwie małopolskim, po jednej w województwach: podkarpackim, mazowieckim i podlaskim.

Jak podali mundurowi, w sumie od początku wakacji w na polskich drogach życie straciło już 57 osób. W swoich komunikatach apelują o rozwagę i odpowiedzialność.

Raport policji - wypadki drogowe w Polsce

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

