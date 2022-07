Pogoda. Prognoza zagrożeń IMGW. Od poniedziałku wrócą burze

Pogoda w niedzielę będzie słoneczna i nie przyniesie większych zagrożeń meteorologicznych. "W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na krańcach wschodnich i południowych duże i tam lokalnie możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 23 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 29 st. C na zachodzie, nad morzem 21 st. C,22 st. C. Wiatr słaby, zmienny" - zapowiadają synoptycy IMGW na Twitterze. Już od poniedziałku czeka nas jednak powrót burzowej aury.

Prognoza zagrożeń IMGW. Wrócą burze

W prognozie zagrożeń IMGW na poniedziałek synoptycy przewidują burze niemal w całej Polsce. Nie zagrzmi jedynie na zachodzie i w niektórych powiatach województwa podlaskiego. Ostrzeżenia przed burzami mogą zostać wydane dla województw:

Ponadto mogą zostać wydane alerty przed burzami z gradem. Wyładowania, którym będą towarzyszyć opady deszczu i gradu, przewiduje się w województwach:

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim (tylko północne powiaty),

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim (tylko wschodnie powiaty),

łódzkim,

mazowieckim,

lubelskim.

Pogoda na dziś - niedziela 3 lipca. Do 29 stopni na termometrach

Pogoda. We wtorek również może zagrzmieć

Zgodnie z prognozą zagrożeń wyładowania mogą wystąpić też we wtorek. Burze będą możliwe przede wszystkim na wschodzie i południu. Alerty mogą zostać wydane dla województw:

mazowieckiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego.

