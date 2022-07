Będzin. Trzyletni chłopiec wpadł do rzeki. Przeżył dzięki szybkiej akcji strażaków

Trzyletnie dziecko bez opieki dorosłych zbliżyło się do rzeki w Będzinie i wpadło do wody. Zauważyli to strażacy, którzy przebywali w pobliżu, i natychmiast rzucili się chłopcu na pomoc. Po wyciągnięciu na brzeg udało się przywrócić mu funkcje życiowe.

