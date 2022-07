Pogoda na dziś - niedziela 3 lipca. Do 29 stopni na termometrach, przelotne opady deszczu

Jaka będzie pogoda w Polsce w niedzielę? Jak zapowiadają synoptycy IMGW, tego dnia nad Polską dominować będzie wyż z centrum w rejonie Zatoki Gdańskiej. Do kraju napływać będzie suche i ciepłe powietrze polarne morskie.

Pogoda na dziś - niedziela 3 lipca. Temperatura do 29 stopni Celsjusza

Niedziela 3 lipca zapowiada się bardzo spokojnie w porównaniu do warunków pogodowych, jakie panowały w ciągu ostatniego tygodnia. Maksymalna temperatura powietrza będzie bardzo zbliżona w całym kraju i wyniesie od 25 do 29 stopni Celsjusza. W niedzielę będzie więc bardzo ciepło, ale upał nie będzie nam doskwierał.

Najniższą maksymalną temperaturę powietrza, czyli 25 stopni Celsjusza, odnotują mieszkańcy Białegostoku. O dwa stopnie cieplej będzie w Toruniu. Z kolei 28 stopni Celsjusza będzie w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Najcieplej, bo 29 stopni Celsjusza, będzie w Gdańsku, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Suwałkach, Szczecinie i Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - niedziela 3 lipca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - niedziela 3 lipca. Na niebie niewiele chmur

Niedziela zapowiada się słonecznie i naprawdę spokojnie. Na niebie miejscami pojawi się nieco więcej chmur, ale nie przyniosą one większych opadów czy groźnych zjawisk meteorologicznych. Jedynie na wschodzie przelotnie może popadać deszcz. W pozostałych regionach będzie sucho. Wiatr słaby i umiarkowany.

Przez większą część dnia warunki biometeorologiczne powinny być korzystne, choć przejściowo mogą one się pogorszyć do niekorzystnych. Jak wskazuje biometeo.imgw.pl, będzie to spowodowane spadkiem wagowej zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym.

