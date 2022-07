Do eksplozji beczek z chemikaliami w pobliżu Elektrowni Bełchatów doszło w czwartek, 30 czerwca. Na miejscu pojawiła się straż pożarna oraz pluton chemiczny. Na składowisku odpadów w Rogowcu zalega 50 tys. beczek z niebezpiecznymi substancjami - informuje portal ddbełchatów.pl. Wiadomo, że doszło do skażenia terenu.



Rogowiec. Eksplodowały beczki z chemikaliami. Doszło do wycieku

Pracownicy firmy, która sąsiaduje ze składowiskiem, wezwali strażaków. Zdaniem świadków beczki eksplodowały pod wpływem wysokiej temperatury. Na miejscu pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej oraz pluton chemiczny z Łodzi.

- Dostaliśmy sygnały od pracowników spółki Betrans, którzy słyszeli potężny huk na terenie składowiska. Wiele osób odczuwało dyskomfort w oddychaniu, a także pieczenie oczu. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Ludzie żyją w strachu i boją się o własne zdrowie - mówił radny Włodzimierz Kula. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja przedostała się do środowiska, ani jaka jest skala skażenia terenu.

- Zostały pobrane próbki. Chcieliśmy rozpoznać, co to za substancje. Nie udało się tego jednoznacznie ocenić. Są to wymieszane substancje smoliste z rozcieńczalnikami - wyjaśniał Michał Wieczorek, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Bełchatowie.

Miało też dojść do skażenia powietrza. - Mierniki nie wykazały w powietrzu niebezpiecznych substancji. Kolejnego dnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mają badać skażenie gleby i podjąć na miejscu działania. Na szczęście, tam, gdzie są wycieki, teren jest wybetonowany - dodał Michał Wieczorek.

Ze względu na duże rozmiary składowiska trudno określić, do ilu wycieków doszło. Strażacy namierzyli osiem takich miejsc i zabezpieczyli je sorbentem.

Wyciek chemikaliów w łódzkim. Mieszkańcy ostrzegali przed "bombą ekologiczną"

Lokalne media podkreślają, że mieszkańcy i ekolodzy od dawna obawiali się o swoje zdrowie w związku ze składowiskiem beczek z odpadami chemicznymi. Mówiono o "tykającej bombie ekologicznej". Po zawiadomieniu od WIOŚ sprawą odpadów w Rogowcu zajęła się prokuratura.

