Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na Jeziorze Ślesińskimv (województwo wielkopolskie) w piątek 1 lipca. Z relacji strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Ślesin wynika, że cztery młode osoby pływały rowerkiem wodnym bez opieki dorosłych. Nagle wiatr zaczął spychać ich sprzęt w stronę wodospadu zrzutowego.

Jezioro Ślesińskie. Strażacy pomogli w ostatniej chwili. "Dzisiaj zdążyliśmy"

"Podczas dzisiejszej burzy zostaliśmy zadysponowani do pomocy czterem osobom będącym na rowerku wodnym, które wiatr spychał w stronę wodospadu zrzutowego. Akcja przebiegła bardzo dynamicznie przy użyciu naszego pontonu, osoby zostały w bezpieczny sposób przejęte na pokład następnie przetransportowane do brzegu wraz z rowerkiem wodnym" - czytamy w relacji OSP Ślesin na Facebooku.

Przemoknięte i wystraszone dzieci przekazano rodzicom, którzy czekali na nie na brzegu. "Przestrzegamy i przypominamy o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas korzystania ze sprzętu wodnego i obserwowaniu warunków pogodowych. Dziś zdążyliśmy, następnym razem może być za późno" - przypominają strażacy.

Jak zachowywać się nad wodą, jeśli zastanie nas burza?

Po ostatniej fali upałów w piątek nad całą Polską przeszły groźne burze, które spowodowały m.in. ewakuację uczestników Open'er Festival, a także podtopienia czy pożary w niektórych regionach. Jako że sezon wakacyjny w pełni, a burze jeszcze nie raz nas zaskoczą, przypominamy, jak zachować się nad wodą.

Pamiętajmy, jeśli przebywamy nad wodą i zorientujemy się, że na horyzoncie nadciągają burzowe chmury, należy zakończyć kąpiel na świeżym powietrzu. Dlaczego? Jest to skrajnie niebezpieczne ze względu na to, że woda doskonale przewodzi prąd. Jeśli piorun trafi w zbiornik wodny, zostaniemy porażeni, a to może doprowadzić do zagrożenia życia. Jeśli jesteśmy na żaglówce, rowerze wodnym czy jakimkolwiek innym sprzęcie, wróćmy na brzeg i oddalmy się od zbiornika.

Jak zachować się podczas burzy? Jak pomóc osobie porażonej piorunem?

