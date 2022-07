Pogoda. IMGW wydaje żółte i pomarańczowe alerty. Burze z gradem, wiatr do 100 km/h

Pogoda w sobotę przyniesie wytchnienie od upału w całej Polsce. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków IMGW, tego dnia zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym będzie powoli przemieszczać się w stronę krańców wschodnich. Upalne powietrze zwrotnikowe na wschodzie oraz w centrum będzie wypierane przez powietrze chłodniejsze. Choć aura zapowiada się znacznie spokojniej niż w piątek, na wschodzie nadal może zrobić się groźnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Zagrzmi na wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) będą obowiązywać w sobotę w województwach:

podlaskim (powiaty: suwalski, Suwałki, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki, białostocki, Białystok i hajnowski),

mazowieckim (z wyjątkiem powiatów zachodnich, dla których wydano alerty pierwszego stopnia),

lubelskim (oprócz powiatów południowych i zachodnich, dla których wydano alerty pierwszego stopnia).

Prognozuje się burze z silnymi opadami deszczu do 30 mm, a lokalnie nawet do 45 mm. Miejscami możliwy grad. Wiatr powieje z prędkością do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie do 100 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 lub 19 w zależności od regionu.

Pogoda na dziś - sobota 2 lipca. Czeka nas odpoczynek od upałów

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem (żółte). Zostały one wydane dla województw:

warmińsko-mazurskiego (powiaty: węgorzewski, gołdapski, olecki, giżycki, ełcki, piski i mrągowski),

podlaskiego (oprócz powiatów, dla których wydano ostrzeżenia drugiego stopnia),

mazowieckiego (powiaty: płoński, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, grójecki, białobrzeski, przysuski, radomski, Radom, szydłowiecki, zwoleński i lipski),

lubelskiego (powiaty: opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski, Zamość, tomaszowski, hrubieszowski),

podkarpackiego,

małopolskiego (powiaty: nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki).

Burze w Polsce - bilans zniszczeń rośnie. "Przed nami trudna noc" [ZDJĘCIA]

Synoptycy zapowiadają burze z miejscowo silnymi opadami deszczu do 25 mm. Możliwy grad. Wiatr powieje z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w sobotę.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.