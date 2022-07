Burze nad Polską. Przybywa interwencji straży, "na północy nadal groźnie". Burze idą w stronę Warszawy

Trwa pierwsze szacowanie strat po przejściu burz nad zachodnią Polską. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski wyjaśnił, że najtrudniejsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim. - Straż pożarna interweniowała już blisko tysiąc razy, głównie w województwie zachodniopomorskim, bo tam było najwięcej zgłoszeń ponad 300. Również w województwie warmińsko-mazurskim 130 zgłoszeń, Kujawy i Wielkopolska to jest 150 zgłoszeń - zaznaczył. Wyjaśnił, że front atmosferyczny nad północno zachodnią Polską jest bardzo gwałtowny - z silnym wiatrem w porywach do 130 kilometrów na godzinę, który może powodować zniszczenia.

W kolejnych godzinach pas burz będzie się przemieszczać w stronę centralnej Polski - według prognoz około godziny 22 przejdą nad Warszawą.

Wciąż grzmi też na Pomorzu. "Na północy nadal jest groźnie" - piszą Obserwatorzy Burz, pokazując zdjęcia z Rumi.

Burze nad Polską. Trwa szacowanie zniszczeń, wciąż możliwe trąby powietrzne

Kierzkowski wyjaśnił również, że strażacy mają najwięcej zgłoszeń związanych z przewróconymi drzewami czy połamanymi konarami, a także z uszkodzonymi budynkami. Wypompowują także wodę z piwnic czy niskich kondygnacji budynków.

Karol Kierzkowski apeluje zarazem, by w piątek (i w nocy z piątku na sobotę) nie ryzykować i nie wychodzić z domów i przeczekać burzę, bo ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego, 3. stopnia (dotyczą m.in. możliwego przejścia burz z gradem) wciąż obowiązują. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ustanowił je dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Z kolei ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z gradem IMGW wydał dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego.

Przechodzący nad Polską front komentują synoptycy IMGW:

"Na płn. burze tworzą układ liniowy. Miejscami towarzyszą im porywy osiągające 110 km/h. Do tego wciąż możliwe są opady gradu do 4 cm oraz deszczu do 40 mm/h. W najbliższych godz. możliwy jest wzrost aktywności burzowej i wystąpienie porywów wiatru ok. 120 km/h" - piszą.

"W nocy przelotny deszcz i burze, od zachodu stopniowo zanikające. Początkowo burze mogą mieć przebieg nawałnicowy z porywami pow. 100 km/h i deszczem do ok. 50 mm, lokalnie grad. Temp. minimalna od 13°C na zachodzie do 21°C na wschodzie. Wiatr miejscami porywisty" - wskazują specjaliści IMGW.

Polscy Łowcy Burz piszą z kolei: "Stan na godzinę 19:00. Liniowy układ burzowy przemieszcza się przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie przemieszczając się na północny-wschód. Intensywne burze występują również na ziemi łódzkiej, Opolszczyźnie oraz Górnym Śląsku. Prognozowanymi na dziś zagrożeniami są porywy wiatru do 120 km/h, opady o sumie do 50mm, opady gradu o średnicy powyżej 5cm oraz trąby powietrzne".

W obszarze 3 stopnia ostrzeżenia wykształciła się forma Line Echo Wave Pattern. W jego północnej części pojawiła się sygnatura Bow Echo. W tym obszarze należy spodziewać się silnego wiatru. W tym rejonie porywy mogą osiągać 120 km/h. Dzisiejsze burze mogą przynieść opady deszczu do 50 mm, opady gradu powyżej 5cm średnicy oraz wiatr do 120km/h

- dodają.

Poniżej można śledzić aktualne położenie burz: