Kaczyński jedzie na Podlasie, by mówić o "faktach i liczbach". Lokalne media: Znów ustawka dla wybranych

Jarosław Kaczyński spotka się w weekend z mieszkańcami województw podlaskiego i świętokrzyskiego. Szef PiS będzie tym samym kontynuował objazd nowych 94 okręgów partyjnych. Rzecznik partii Radosław Fogiel w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że spotkania będą okazją m.in. "do podsumowania dokonań rządu z ostatnich siedmiu lat".

Kaczyński kontynuuje tournée po Polsce. "Motor napędowy regionie"

Jak relacjonuje Informacyjna Agencja Radiowa, Fogiel zapowiedział też, że Jarosław Kaczyński podczas spotkań z mieszkańcami "mówi o faktach i podaje dane liczbowe", które - zdaniem rzecznika - bardzo często nie przebijają się w przestrzeni medialnej lub "są elementem działań dezinformacyjnych ze strony opozycji". O jakie fakty chodzi - nie wiadomo.

W ubiegły weekend Kaczyński "wsławił się" transfobiczną wypowiedzią - drwił z osób transseksualnych i zabiegu korekty płci. O tym, dlaczego prezes PiS podjął właśnie ten temat, pisał dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. "Spośród tematów nazywanych obyczajowymi transpłciowość (choć w niej więcej jest medycyny, a nie obyczajowości) jest zwykłym ludziom najbardziej obca. Związki partnerskie, aborcja - te tematy bardziej służą opozycji, bo Polacy się już dostatecznie zliberalizowali" - wskazywał. "Moment, w którym prezes PiS żartował, nie był przypadkowy. Słowa zbiegały się z paradą równości w Warszawie. Ale to tylko wstęp. Jest to bowiem wspomnienie poprzednich i jednocześnie zapowiedź kolejnego wykorzystania tematyki osób LGBT w kampanii wyborczej" - dodał.

W rozmowie z TOK FM słowa Kaczyńskiego komentowała mama transpłciowej Leny. - Jeśli człowiek, który jeszcze do niedawna był wicepremierem, mówi coś takiego, to jest to przyzwolenie na nienawiść - mówiła.

W sobotę Jarosław Kaczyński spotka się z mieszkańcami Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Natomiast w niedzielę odwiedzi Ostrowiec Świętokrzyski i Kielce. Krzysztof Lipiec, pełnomocnik PiS w okręgu kieleckim, w rozmowie z Radiem Kielce nie kryje ekscytacji z przyjazdu prezesa PiS. - Jesteśmy jednym z pierwszych województw, które odwiedzi prezes Jarosław Kaczyński. Ostrowiec i Kielce to ważne miasta w dwóch nowych okręgach Prawa i Sprawiedliwości. To ośrodki miejskie, które są motorem napędowym naszego regionu - mówi.

Czy będą to otwarte spotkania z mieszkańcami? Radio Ostrowiec zauważa, że - podobnie jak ostatnio w Inowrocławiu, gdzie spryskano gazem pieprzowym osoby protestujące przed wejściem na wiec Kaczyńskiego - tak i teraz na spotkania z prezesem PiS wejdą tylko wybrani. "Wszystko wskazuje na to, że spotkanie będzie zamknięte dla mieszkańców, a prezes spotka się tylko z aktywem partyjnym i wybranymi osobami" - podaje rozgłośnia. I dodaje, że - zdaniem posła Andrzeja Kryja - liczba uczestników spotkania jest ograniczona z powodu wielkości sali, a lista chętnych "jest już zamknięta".

Kaczyński planuje do końca roku odwiedzić każdy z 94 okręgów partyjnych. Aktywność zwiększył po złożeniu mandatu wicepremiera.

"Ekipy regionalnych oddziałów TVP nie nadążają od kilku tygodni za obsługiwaniem tych wszystkich imprez i spotkań. A Wiadomości dają każdego dnia po kilka materiałów, gdzie cytuje się samego Kaczyńskiego występującego w tym czy innym mieście" - komentuje dziennikarz Interii, dodając jednak, że wczesne rozpoczęcie działań kampanijnych może nie wystarczyć, gdy na horyzoncie przybywa tematów takich jak rosnąca inflacja (w piątek padł kolejny rekord - 15,6 proc.).

