O ucieczce byków z gospodarstwa we wsi Ocypel (woj. pomorskie) poinformowały w czwartek 30 czerwca władze gminy Lubichowo. Zwrócono uwagę na zachowanie ostrożności w razie spotkania zwierząt oraz przekazano, że służby strażackie prowadzą czynności prowadzące do złapania byków.



Pomorskie. Stado byków uciekło z gospodarstwa. Jeden został znaleziony martwy

Poszukiwaniem stada bydła opasowego zajmują się obecnie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubichowie oraz OSP Ocypel i OSP Wda - informują przedstawiciele gminy. W piątek 1 lipca przekazano, że aktualnie poszukiwanych jest siedem zwierząt, ponieważ jeden z byków został znaleziony martwy - podał portal TVN24.pl. Okazuje się, że poszukiwania odbywają się również z powietrza przy użyciu drona - przekazały władze gminy w mediach społecznościowych.

Pomorskie. Trwają poszukiwania byków Zwierzęta były widziane w rzece

Do tej pory byki zaobserwowano w rzece Wda, gdy swobodnie w niej pływały. Zostały wtedy nagrane przez Macieja Jodko z Nadleśnictwa Lubichowo. Przepływały obok jego domu i kierowały się do Młynek (niewielka osada w Polsce znajdująca się w województwie pomorskim). "Jeśli zauważycie państwo byki, prosimy o przesłanie zgłoszenia do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim" - przekazały władze gminy Lubichowo. W razie zlokalizowania byków należy kontaktować się z odpowiednimi służbami - tamtejszą strażą pożarną, która prowadzi poszukiwania oraz urzędem gminy Lubichowo.

