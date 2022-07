Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Uczniowie "poradzili sobie podobnie, jak w roku ubiegłym"

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek 1 lipca ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą już sprawdzać swoje rezultaty w internecie, a 7 lipca odbiorą zaświadczenia o wynikach w szkole.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor CKE: Ósmoklasiści poradzili sobie podobnie, jak w roku ubiegłym

Ósmoklasiści z całego kraju uzyskali średnio 60 procent punktów możliwych do zdobycia z języka polskiego, 57 procent z matematyki i 67 procent z najchętniej wybieranego języka obcego - języka angielskiego.

Jak powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marcin Smolik - to wyniki porównywalne do tych sprzed roku: - Widzimy po wymaganiach i po tym jak poradzili sobie ósmoklasiści z poszczególnymi wymaganiami, jakie stawialiśmy im w zdaniach, że poradzili sobie podobnie, jak w roku ubiegłym. Trochę lepiej poradzili sobie z matematyką, ale tutaj trzeba mieć świadomość, że zarówno w tym roku, jak i w roku ubiegłym egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie niepełnej podstawy programowej, a na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ze względu na epidemię COVID-19 - dodał Marcin Smolik.

Opisując wyniki z poszczególnych zadań, dyrektor CKE powiedział, że "w tym roku, na przykładzie języka polskiego widzimy, że uczniowie radzą sobie z wyszukiwaniem w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio". - W matematyce bardzo dobrze wypadło zadanie sprawdzające umiejętność wykonywania rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. W przypadku języka angielskiego, ale też języka niemieckiego zupełnie dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały znajomość funkcji językowych - dodał Marcin Smolik.



Więcej aktualnych wiadomości z Polski znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

300 plus na "Dobry start". Niebawem rusza nabór wniosków

Egzamin ósmoklasisty 2022. Które województwa wypadły najlepiej?

Najlepiej wypadli ósmoklasiści z województw mazowieckiego i małopolskiego, najsłabiej z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego i kujawsko - pomorskiego. Ponad 9 tysięcy uczniów uzyskało ze wszystkich trzech egzaminów od 90 do 100 procent, a ponad 400 uczniów z całego kraju ze wszystkich egzaminów miało maksymalną liczbę punktów.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się pod koniec maja i trwał trzy dni. Napisało go ponad pół miliona uczniów. Każdy musiał napisać trzy sprawdziany - z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu to 50 procent kryteriów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Drugie 50 procent to oceny na świadectwie.