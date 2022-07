Upały w Polsce. Izby przyjęć są oblężone. Coraz więcej osób doznaje udaru cieplnego

W ostatnim czasie wzrosła liczba osób, które trafią do izb przyjęć z objawami udaru cieplnego. Najczęściej spędzają w placówkach kilkanaście godzin, otrzymują niezbędne elektrolity, są nawadniane i schładzane. Pacjenci potrzebują też odpoczynku w zaciemnionym i chłodnym miejscu. Jakie są objawy udaru cieplnego?



Upał w Polsce. Szpitalne izby przyjęć są oblężone. Coraz więcej osób doznaje udaru cieplnego

Lekarze zwracają uwagę, aby podczas panujących upałów obserwować swój stan zdrowia oraz samopoczucie, a gdy rozpoznamy u siebie udar cieplny, od razu reagować i udać się do placówki medycznej. Podczas ostatnich dni izby przyjęć odnotowały 30 proc. wzrost liczby pacjentów, którzy skarżą się na przegrzanie organizmu. - Po rozpoznaniu udaru cieplnego albo po wysunięciu takiego podejrzenia wprowadzana jest płynoterapia, ochładzanie pacjenta. Wszystko zależy od tego, co się stało jeszcze, bo jeżeli pacjent sam przyszedł i po prostu mówi, że się źle czuje, to wiadomo, że postępowanie będzie inne niż w przypadku pacjenta, który został przywieziony karetką i jest nieprzytomny lub wymaga bardziej specjalistycznej pomocy - przekazał Paweł Baljon, anestezjolog w szpitalu kieleckim im. św. Aleksandra podczas rozmowy z dziennikarzami Polsat News.

Najbardziej narażone na udar cieplny są dzieci oraz osoby starsze. Specjaliści zalecają, aby podczas upalnego dnia, między godziną 11 a 15 zostać w domu. Jeśli musimy wyjść, powinniśmy mieć przy sobie wodę oraz nakrycie wody. Jeśli dana osoba czuje się źle mimo tego, że przebywa w zaciemnionym i chłodnym miejscu, prawdopodobnie doznała udaru cieplnego. W takim wypadku należy wezwać pomoc medyczną, a w oczekiwaniu na karetkę możemy próbować schłodzić taką osobę. Należy zwilżyć wodą materiał i przykładać na ciało - najlepiej pod pachami i przy pachwinach.

Udar cieplny - jakie są objawy?

Wśród głównych objawów udaru cieplnego, które powinny zasygnalizować nam, że dzieje się coś złego i wymagana jest pomoc medyczna, zaliczają się:

złe samopoczucie mimo tego, że przebywamy w zacienionym miejscu,

zauważalny brak pocenia się pomimo uczucia gorąca,

wyższa temperatura ciała (ok. 40 st. C),

problemy z oddychaniem,

poczucie zagubienia i niepokoju,

dreszcze na ciele,

problemy z logicznym wysławianiem się,

utrata świadomości,

nudności, wymioty,

bladość skóry,

biegunka.

