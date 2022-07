Egzamin ósmoklasisty 2022. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki

W piątek 1 lipca, punktualnie o godzinie 10:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki za pośrednictwem internetu.

Egzamin ósmoklasisty 2022 r. Uczniowie poznają w piątek wyniki

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W tym roku egzamin ósmoklasisty odbył się pod koniec maja i trwał trzy dni. Uczniowie napisali sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jak mówią uczennice ze szkoły podstawowej nr 375 w Warszawie - od wyników dużo zależy: - To zaważy na tym, gdzie się dostaniemy do liceum. Trochę się stresujemy, ale myślimy, że się dostaniemy do szkoły pierwszego wyboru - mówiły ósmoklasistki.

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku ponad pół miliona uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ponad 7 tysięcy uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych [HARMONOGRAM]

Gdy uczeń podejmie już decyzję, do której szkoły chce uczęszczać, w następnej kolejności, po otrzymaniu wyników z egzaminu, powinien wprowadzić wyniki z egzaminu do systemu rekrutacji elektronicznej, a następnie dostarczyć do placówki świadectwo i zaświadczenia o egzaminach. Terminy mogą się nieznacznie różnić, najczęściej szkoły działają wg następującego harmonogramu:

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 - możliwość dokonania zmian we wnioskach o przyjęcie (zamiana szkół, możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku);

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 - uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych (oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu, dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

19 lipca 2022 godz. 10.00 - opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół;

od 19 lipca do 25 lipca 2022 - potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły,

26 lipca 2022 godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

