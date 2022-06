Przez centralny pas Polski mają przejść silne burze z gradem. IMGW opublikowało ostrzeżenia meteorologiczne dla niemal całego kraju. Po długich upałach wreszcie ma spaść deszcz, jednak nie spowoduje to trwałego ochłodzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego intensywne opady powodują podtopienia w stolicy?

"Nad Polską, szczególnie zachodnią i centralną, będą mogły rozwijać się bardzo gwałtowne burze z gradem i z opadami deszczu około 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. W nocy z piątku na sobotę strefa burz przesunie się nad wschodnią część kraju, a od zachodu będzie do nas napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie" - zapowiadają synoptycy z IMGW.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Gdzie jest burza? We wtorek mocno zagrzmi od Mazur po Małopolskę

Burze w czwartek 30 czerwca. Zagrzmi nad centralną częścią kraju

Po tak długim upale i w trakcie suszy ulewne deszcze lokalnie mogą powodować podtopienia.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia. Spadnie też grad

"Sumy opadów mogą sięgać 40-50 mm, co w krótkim czasie może prowadzić do lokalnych zalań i podtopień, szczególnie w obszarach zurbanizowanych. Burze będą mogły także generować grad oraz porywy wiatru do 90 km/h. W niektórych rejonach kraju nie będą one zanikać nawet nocami" - czytamy na stronie IMGW. Według map aplikacji Windy.com burze zaczęły się już w okolicach Warszawy, Krakowa i Gdańska.

Strona lightningmaps.org śledząca na bieżąco, gdzie jest burza, wskazuje na duże nagromadzenie opadów i wyładowań atmosferycznych w ścisłym centrum - na granicy kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Grzmi też nad Wrocławiem i na większym obszarze Górnego Śląska.

Gdzie jest burza? Czwartek 30 czerwca

Ulewne deszcze i burza przeszły już. m.in. nad Żywcem. Tam ulice miasta zmieniły się w rwące potoki. Mieszkańcy publikują relacje z zalanej deszczem miejscowości.

W województwach śląskim i małopolskim spadł grad.

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.