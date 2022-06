Kielce. 2-letnie dziecko zatrzaśnięte w rozgrzanym samochodzie. Uwolniła je matka

Do zdarzenia doszło w środę 29 czerwca około godziny 10 w rejonie przedszkola przy ulicy 1 Maja w Kielcach (woj. świętokrzyskie). W zamkniętym i rozgrzanym samochodzie utknęło dziecko - zatrzasnęły się drzwi.

Kielce. Matka uwolniła dziecko z rozgrzanego samochodu

Kobieta wsadziła do samochodu 2-latka i poszła w stronę siedzenia kierowcy, aby ruszyć dalej w drogę. - Niestety, okazało się, że drzwi się zatrzasnęły, kluczyki są w środku, nie ma jak dostać się do dziecka - mówił portalowi echodnia.eu podkomisarz Karol Macek, rzecznik prasowy kieleckiej policji. Wokół 29-latki i jej samochodu zebrał się tłum ludzi. Każda z osób chciała pomóc, jednak bezskutecznie. Wielu mężczyzn próbowało zbić tylną szybę. Udało się to dopiero matce. Dziecku nic się nie stało.

Upał - dzieci i zwierzęta w samochodach

W związku z upałami policja przypomina o tym, że przebywanie w rozgrzanym samochodzie jest niebezpieczne dla zdrowia każdego - także osób dorosłych. "Apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie pozostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci lub zwierząt" - czytamy w komunikacie. Jak dodają funkcjonariusze, wnętrze pojazdu nagrzewa się w szybkim tempie, a niekiedy temperatura wewnątrz auta może przekroczyć nawet 75 stopni. Dlatego też nie wolno zostawiać dzieci czy zwierząt w aucie nawet na krótko.

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy. Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację. Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia

- przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.

