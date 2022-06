Zbiórkę Sławomira Sierakowskiego wsparło 10 tys. osób. Łącznie wpłaciły ponad milion złotych.

Litwini zebrali pieniądze błyskawicznie i firma produkująca je postanowiła podarować jednego Ukrainie a zebrane środki przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z trzema kolejnymi zbiórkami! Czas na nas. Bayraktary są wyjątkowo skuteczne w tej wojnie i to właśnie dzięki nim Ukraińcom udało się obronić Kijów. Ale kończą się Ukraińcom. Pamiętacie Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Wpłacajcie i koniecznie szerujcie!

- napisał we wtorek na Facebooku Sierakowski.

Wspierających akcję przybywa. Wśród nich jest m.in. Andrzej Stasiuk, który przestrzega: "Ruscy już raz tu byli. I to było złe. Dawajcie kasę".

Link do zbiórki: POD TYM ADRESEM.

Bayraktar TB2 to dron produkcji tureckiej. Sprzęt służy m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii i do bezpośrednich ataków bombowych. Ma 6,5 metrów długości, a rozpiętość jej skrzydeł to 12 metrów. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, średnia prędkość przelotowa drona to 130 km/h, a maksymalna - 220 km/h.

Obrońcy Ukrainy wykazali skuteczność dronów. Dzięki Bayraktarom zniszczono wiele ważnych celów - m.in. rosyjski punkt dowodzenia w rejonie Kijowa czy dwie łodzie typu Raptor nieopodal Wyspy Węży.