Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek 30 czerwca ostrzeżenia meteorologiczne dla większości kraju. Najwyższe, czerwone, alerty zostały przygotowane dla południowo wschodniej Polski.

IMGW ostrzega przed upałami. Padną nowe rekordy ciepła?

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego, stopnia przed upałami obowiązują w czwartek w całym województwie podkarpackim, a także częściowo w małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. "Temperatura maksymalna w dzień od 32 st. C do 35 st. C, w czwartek i piątek lokalnie 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C." - czytamy w komunikacie.

Alerty drugiego stopnia obowiązują natomiast na terenie prawie całego kraju - wyjątkiem jest tu województwo zachodniopomorskie, lubuskie i częściowo dolnośląskie oraz pomorskie.

Według portalu dobrapogoda24 30 czerwca i 1 lipca w Polsce nastąpi "ekstremum fali upałów". Zdaniem ekspertów możliwe, że w naszym kraju padną nowe rekordy maksymalnej temperatury dla czerwca na wybranych stacjach. Jak bowiem czytamy, aktualnie najwyższe wartości w kończącym się obecnie miesiącu dla południowej i wschodniej Polski wynoszą:

Kraków-Balice - 34,2 st. C. z 2019 roku;

Krosno - 33,2 st. C. z 2021 roku;

Nowy Sącz - 34,4 st. C. z 2019 roku;

Przemyśl - 33,2 st. C. z 1963 roku;

Rzeszów - Jasionka 34,5 st. C. z 2021 roku;

Tarnów - 35,5 st. C. z 2016 roku;

Zamość - 35,4 st. C. z 1963 roku;

Kielce - 34,6 st. C. z 2019 roku;

Lublin - 34,1 st. C. z 1963 roku.

Aktualne rekordy ciepła w czerwcu dla całej Polski pochodzą natomiast z 19 czerwca br. (38,3 st. w Słubicach) oraz 26 czerwca 2019 r. (38,3 st. w Radzyniu).



Gdzie jest burza? W czwartek możliwe wyładowania z gradem

Na dużym obszarze Polski zapowiadane są także burze z gradem. I tak w okolicy Mrągowa, Ostrołęki, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry obowiązują alerty pierwszego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały natomiast przygotowane dla całej Polski za wyjątkiem północnego zachodu (woj. zachodniopomorskie) oraz wschodniej i północno wschodniej Polski (woj. podlaskie, częściowo warmińsko-mazurskie, woj. lubelskie i częściowo mazowieckie).

Jak podaje IMGW za pośrednictwem mediów społecznościowych, "najbardziej zagrożonym i prawdopodobnym obszarem, gdzie będą występować groźne burze, jest pas od Zatoki Gdańskiej po Śląsk i Małopolskę (opady lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 90 km/h oraz opad gradu o średnicy około cztery-pięć cm)".

