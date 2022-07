Pogoda na dziś - piątek 1 lipca. Męczący upał i niebezpieczne burze. Może pojawić się grad

Napływający do Polski wyż znad Francji sprawi, że do Polski zacznie napływać chłodny front atmosferyczny. Przed nim aktywuje się linia zbieżności, którą od wschodu będzie blokował wyż z rejonu Morza Białego. Te niekorzystne czynniki sprawią, że nad zachodnią i centralną Polską będą rozwijać się gwałtowne burze z gradem - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Pogoda na dziś - piątek 1 lipca. Pojawią się gwałtowne burze i grad

W piątek opady deszczu mogą osiągnąć 50 mm, odczuwalny będzie również silny wiatr, który osiągnie prędkość do 100 km/h. W nocy strefa burzowa przesunie się nad wschód kraju. Chłodne powietrze polarne morskie będzie napływać do kraju z zachodu, dlatego w sobotę temperatura wyniesie od 20 st. C na północy Polski do 26 st. na południowym zachodzie - zapowiadają synoptycy IMGW.

Temperatura w piątek nadal będzie wysoka. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 37 st. C. Niemal w całym kraju temperatura osiągnie ponad 30 st. C.

Pogoda na dziś - piątek 1 lipca. W przeważającej części kraju temperatura przekroczy 30 st. C

Temperatura w piątek będzie w całym kraju zbliżona. Najwyższa wartość jest prognozowana w rejonie Rzeszowa, Krakowa, Kielc - tam termometry mogą wskazać 35 st. C. Katowice, Łódź, Lublin, Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn, Białystok będą pełne słońca z temperaturą przekraczającą 33 st. C. We Wrocławiu, Białymstoku oraz Gdański zapowiadana jest temperatura nieco ponad 30 st. C. Najchłodniej będzie w Szczecinie i Zielonej Górze - tam słupki rtęci będą wskazywać niecałe 30 st. C.

Pogoda na dziś - piątek 1 lipca Gazeta.pl