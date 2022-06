Tatry. Mężczyzna rażony piorunem na Giewoncie. Trafił do szpitala

Od godziny śmigłowiec ratowniczy TOPR lata nad Tatrami w rejonie Giewontu - przekazał "Tygodnik Podhalański" ok. godz. 18.30. Dyżurny ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformował o wyprawie ratunkowej w rejonie szczytu.

Tatry. Turysta rażony piorunem na Giewoncie. TOPR zabrał go do szpitala

Śmigłowiec ewakuował już jedną osobę z Giewontu, poleciał z nią do szpitala i wrócił do akcji. Do szpitala trafił mężczyzna, który został porażony prądem. Zgodnie z informacjami ratowników akcja w okolicach szczytu się zakończyła. Ratownik dyżurny Łukasz Zubek przekazał portalowi tatromaniak.pl, że na razie nieznane są informacje na temat stanu porażonego piorunem turysty.

"Przy wysokich temperaturach w godzinach popołudniowych niemal każdego letniego dnia należy się liczyć z możliwością występowania burz" - wskazuje portal. Przypomina też, że zarówno przed wyjściem w góry, jak i na trasie należy koniecznie sprawdzać komunikaty pogodowe i śledzić aplikacje burzowe. Zwrócił uwagę, że oznaki środowej burzy były widoczne już wcześniej i był czas na to, by zdążyć zejść na dół.

Tatry. O zagrożeniu burzowym było wiadomo od rana

"Tygodnik Podhalański" przekazał, że od godzin porannych było wiadome, że Tatry i Podhale są zagrożone burzami - wydano alerty o drugim stopniu zagrożenia. Pierwsza burza przeszła w regionie ok. godz. 14, później przez kilkadziesiąt minut pogoda była spokojna. Po godz. 17 pojawiły się kolejne wyładowania i to właśnie w tym czasie doszło do porażenia turysty piorunem.

Giewont jest miejscem szczególnie narażonym na wyładowania atmosferyczne. Wszystko przez krzyż zainstalowany na szczycie, a także łańcuchy na podejściu. W Tatrach w ostatnim czasie nie brakuje turystów. Wczoraj w podróże.gazeta.pl pisaliśmy o tym, że aby wspiąć się na Giewont, trzeba odczekać nawet dwie godziny w bardzo długiej kolejce. Więcej na ten temat w materiale:

