Konin. 36-latka wiozła 8-letnie dziecko w bagażniku. Zabrakło dla niego miejsca w aucie

O zdarzeniu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koninie poinformowali w środę 28 czerwca. We wpisie w mediach społecznościowych przekazali o zatrzymaniu do kontroli drogowej dwuosobowego pojazdu marki smart. Powodem zatrzymania było przekroczenie prędkości, szybko jednak okazało się, 36-letnia kobieta prowadząca pojazd dopuściła się też innych przewinień.

Konin. Zatrzymali 36-latkę za przekroczenie prędkości. W bagażniku znaleźli dziecko

"W miejscowości Święcia funkcjonariusze WRD KMP Konin zatrzymali do kontroli drogowej pojazd smart, który przekroczył dopuszczalna prędkości o 27km/h" - czytamy we wpisie udostępnionym na Facebooku przez Komendę Miejską Policji w Koninie.

Jak wskazali policjanci, nie były to jedyne przewinienia, jakimi mogła "pochwalić się" 26-letnia kierująca pojazdem. Do swojego konta dołożyła bowiem jeszcze:

jazdę bez wymaganych uprawnień do kierowania, przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej liczbę miejsc przewidzianych w dowodzie rejestracyjnym (8-letnie dziecko przewożone w bagażniku).

Funkcjonariusze przekazali, że 36-latka za swoje przewinienia odpowie przed sądem. Nie wskazali jednak, jaka dokładnie grozi jej kara.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

