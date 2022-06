CBOS: Spada liczba Polaków regularnie chodzących do kościoła [SONDAŻ]

Polacy są coraz mniej religijni. Od 2020 roku o dziewięć punktów procentowych spadła liczba osób deklarujących, że co najmniej raz w tygodniu chodzą do kościoła. CBOS pytał o wiarę i praktyki religijne.

CBOS: 37 procent Polaków chodzi do kościoła raz w tygodniu

Wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS wskazują, że 37 proc. Polaków przynajmniej raz w tygodniu pojawia się w kościele. W 2020 roku było ich o 9 punktów procentowych więcej. To większa zmiana, niż pomiędzy badaniami z 2018 i 2020 roku - zwraca uwagę ośrodek. Cztery lata temu regularne uczestnictwo w maszach deklarowała niemal połowa Polaków.

Z badania wynika też, że zwiększyła się grupa osób, które w kościele pojawiają się rzadziej niż na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Obecnie to 15 proc. pytanych - dwa lata temu - 11.

Poza tym aż 15 proc. osób, zapytanych, o to jak często pojawia się w kościele, odpowiedziało "nigdy". Tutaj też odnotowano czteroprocentowy wzrost.

18 proc. pytanych w kościele pojawia się dwa razy w tygodniu, a 13 proc. codziennie - tutaj nie odnotowano zmiany.

CBOS. Co Polacy sądzą o Kościele Katolickim?

Podczas badania zapytano respondentów o ich stosunek do Kościoła Katolickiego. 47 proc. odpowiedziało, że w tej instytucji "się odnajdują". 46 proc. stwierdziło, że "jest im odległa".

26 proc. pytanych uważa, że kapłani "tym, co mówią i robią, zniechęcają ich do siebie". 27 proc. twierdzi natomiast, że we wspólnocie "ich wiara się spełnia".

Całkowite odcięcie się od Kościoła częściej deklarują mężczyźni, jednak znaczenie ma też wiek. Na msze w ogóle nie chodzi co czwarta osoba z przedziału wiekowego 25-34 lata. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 2 do 12 maja 2022 r. na próbie liczącej 1087 osób. Wyniki opublikował portal TVN24.pl.

Najnowsze badanie CBOS to nie jedyny sygnał o słabnącej pozycji Kościoła Katolickiego w Polsce. Według z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet 70 proc. ankietowanych uważa, że przywileje podatkowe dla Kościoła powinny zostać zlikwidowane. 23 proc. twierdzi, że trzeba je pozostawić. Z kolei na pytanie, czy państwo powinno przestać finansować Kościół, twierdząco odpowiedziało aż 66 proc. ankietowanych. Według 26 proc. osób trzeba go wspierać finansowo. 8 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Spada też liczba powołań - ze względu na zbyt niską liczbę kleryków zlikwidowane zostanie seminarium w Legnicy - poinformował Onet.pl.

