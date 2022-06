Pogoda w czwartek po raz kolejny upłynie pod znakiem bardzo wysokich wartości na termometrach. Niewykluczone, że rekordowych dla stycznia, przewiduje się bowiem nawet 36 stopni Celsjusza w niektórych regionach.

Pogoda na dziś - czwartek 30 czerwca. Żar będzie lał się z nieba. Temperatura do 36 st. C

Najniższej maksymalnej temperatury powietrza w czwartek możemy spodziewać się w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie i Zielonej Górze - w tych miejscowościach na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza. O jeden stopień cieplej (28 st. C) w Gorzowie Wielkopolskim, 29 stopni natomiast będzie w Bydgoszczy i Poznaniu.

Do 30 stopni Celsjusza temperatura podskoczy we Wrocławiu, a do 31 w Toruniu. 34 stopnie Celsjusza odczują mieszkańcy Opola. Jeszcze cieplej, bo 35 st. C będzie w Krakowie i Lublinie, najcieplej natomiast (36 st. C) w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie.

Pogoda na dziś - czwartek 30 czerwca. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

W czwartek burze przewidywane są niemal w całym kraju, nie powinny one wystąpić jedynie w większości powiatów woj. zachodniopomorskiego - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Największe prawdopodobieństwo silnych zjawisk atmosferycznych będzie w pasie od woj. pomorskiego po śląskie. W tych regionach może spaść do 50 mm opadów, a wiatr powieje z prędkością do 200 kilometrów na godzinę. Możliwy będzie też grad o średnicy do 4-5 centymetrów.

W związku z wysoką temperaturą powietrza i burzami w Polsce będzie parno i duszno, co niekorzystnie wpłynie na organizm człowieka. Na południowym wschodzie w ciągu dnia warunki biometeorologiczne będą bardzo niekorzystne - podaje biometeo.imgw.pl.

