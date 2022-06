Ostrów Wielkopolski. 15-latka z pięcioma promilami we krwi trafiła do szpitala. Nowe ustalenia policji

Nastolatka z pięcioma promilami alkoholu we krwi trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim we wtorek. Nieprzytomną dziewczynę trzeba było wentylować mechanicznie, a jej stan określano jako ciężki. W środę jej stan się poprawił. Jak donosi TVN24, policja ustaliła już, w którym sklepie dziewczyna kupiła alkohol. Sprzedawczyni usłyszała zarzut, grozi jej kara grzywny.

