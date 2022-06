Kluczbork. Zorganizowali "zawody w piciu alkoholu", w ich trakcie zmarła 37-latka. Sześciu zatrzymanych

Zobacz wideo 19-latka kierująca fordem podczas włączania się do ruchu o włos uniknęła uderzenia w motocyklistę

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, rano leżącą na podłodze i nieoddychającą kobietę znalazł jej partner. Mężczyzna powiadomił służby ratunkowe.

Kobieta miała szybko wypić alkohol

Na miejsce została skierowana także grupa dochodzeniowo-śledcza. Pod nadzorem prokuratora policjanci zaczęli wyjaśniać okoliczności śmierci 37-latki. Z ich ustaleń wynika, że 18 czerwca grupa mężczyzn w wieku od 19 do 22 lat zorganizowała w domu kobiety "zawody w piciu alkoholu". Przynieśli oni ze sobą kilka butelek wina, które miało zostać wypite przez 37-latkę w bardzo krótkim czasie. Tragiczne zdarzenie uczestnicy "patoimprezy" nagrali telefonami komórkowymi.

"W wyniku najprawdopodobniej szybkiego spożycia dużej ilości alkoholu, 37-latka, dławiąc się wymiocinami, straciła przytomność. Podejrzani w sprawie mężczyźni mieli pozostawić nieprzytomną kobietę w jej domu, w żaden sposób nie udzielając jej pomocy. W sprawie zabezpieczono materiał dowodowy, który dał podstawę do przedstawienia zarzutów wszystkim uczestnikom biorącym udział w zdarzeniu" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Zatrzymano sześciu podejrzanych

W sprawie zatrzymano sześciu mężczyzn - to mieszkańcy powiatów kluczborskiego, oleskiego oraz opolskiego. Dwóch z nich odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi im kara do 5 lat więzienia. Reszta podejrzanych usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia - grozi im za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W stosunku do jednego z podejrzanych mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Pozostali podejrzani objęci są nadzorem policji.