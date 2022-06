Tropikalne noce nadchodzą. Będzie nawet 27 stopni. Co zrobić, żeby łatwiej zasnąć? [PORADNIK]

Pierwszą tropikalną noc mieliśmy z wtorku na środę - temperatura na południu Polski sięgnęła 20 stopni. Najbliższej nocy, około godz. 24 ma być jeszcze trudniej o spokojny sen, bo - jak prognozuje IMGW - termometry odnotują od 19 stopni na krańcach zachodnich do nawet 26 w centrum kraju. Podobnie ma być także w nocy z czwartku na piątek, która najgoręcej zapowiada się w okolicach Łodzi (27 stopni).

REKLAMA

Przegrzanie organizmu. Jakie są objawy udaru cieplnego?

Dlaczego tak trudno zasnąć w upały?

Wysoka temperatura i wilgotne powietrze sprawią, że wielu z nas będzie miało kłopot z zaśnięciem. Co za to odpowiada? Portal Twoja Pogoda wyjaśnia, że po zachodzie Słońca wszelkie powierzchnie i roślinność intensywnie uwalniają ciepło, które zgromadziły przez cały upalny dzień. "Proces ten nazywa się fachowo promieniowaniem cieplnym i trwa aż do momentu następnego wzrostu temperatury, czyli mniej więcej do świtu" - czytamy.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Proste triki przyniosą wam ulgę w upały

Tropikalne noce. Co zrobić, żeby łatwo zasnąć?

Oto kilka porad, które mogą pomóc spokojnie zasnąć nawet w najgorętszą noc:

Przewietrz sypialnię, a najlepiej zostaw otwarte okno na całą noc. Przed snem weź prysznic - z letnią, a nie zimną wodą. Dlaczego tak? Letnia woda otwiera pory w skórze, przez co czemu ciepło lepiej z niej promieniuje i pozwala nam się ochłodzić. Jeśli śpisz w piżamie, wybierz satynową (możesz dobrać także satynową pościel) - dzięki temu zwiększysz uczucie chłodu. Włącz wentylator, ale skieruj go na ścianę. Strumień powietrza będzie się od niej odbijał, rozchodził po całym pomieszczeniu i równomiernie je schładzał. Pamiętaj: Jeśli skierujesz wentylator na siebie, możesz się łatwo przeziębić. Ostatni posiłek przed snem zjedz około godz. 18 albo najpóźniej na 4-5 godzin przed snem. Powinien być lekki, z dużą ilością wody i warzyw. Aby go lepiej strawić, możesz dodać zioła, np. walerianę. Wypij dużo wody, ale najpóźniej na 2-3 godz. przed snem.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>