Gdzie jest burza? We wtorek mocno zagrzmi od Mazur po Małopolskę. Są pomarańczowe alerty IMGW

"We wtorek największa szansa na rozwój groźnych burz będzie w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i wschodnie Podkarpacie. [...] Głównym zagrożeniem w trakcie burz będą intensywne opady deszczu. Ich natężenie może sięgać nawet 10-20 mm/10 minut" - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

IMGW ostrzega przed suszą. Spada poziom wody w Wiśle, Odrze i Warcie

W tym rejonie burze mają przemieszczać się wolno, przez co całkowita suma opadów może wynieść do 30-40 mm, a miejscami do nawet 50 mm. Lokalnie może spaść grad. Wiatr nie będzie zagrożeniem, choć - jak podkreśla IMGW - "nie można wykluczyć pojedynczych porywów, osiągających około 70 km/h".

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Burze mogą rozwinąć się także na zachód od tej strefy. "Tam również głównym zagrożeniem będą opady deszczu, które punktowo mogą sięgać 20-35 mm, lokalnie do 40 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 65 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad" - prognozuje instytut.

Nieco słabsze burze mogą wystąpić także na wschodzie Polski, gdzie będą im towarzyszyć opady deszczu osiągające miejscami około 20 mm.

Pogoda. Do kiedy będzie upał? Fala nie ustąpi do końca tygodnia

Silne burze w wielu regionach Polski. Są pomarańczowe alerty IMGW

Do godz. 21-22 we wtorek obowiązują ostrzeżenia, które IMGW wydał w związku z silnymi burzami. Pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) dotyczą wspomnianego już pasa od województwa warmińsko-mazurskiego, przez mazowieckie, świętokrzyskie, wschodnią część łódzkiego, świętokrzyskie, po prawie całe małopolskie i zachodnią część podkarpackiego.

Żółte ostrzeżenia (niższego, pierwszego stopnia) będą obowiązywały z kolei w całym woj. dolnośląskim oraz na południu lubuskiego i południowym zachodzie woj. wielkopolskiego. Ważne będą od godz. 1 w nocy do 9 w środę.

Fala upałów w Polsce trwa. Jak ochłodzić mieszkanie? Domowe sposoby

Gdzie jest burza? Stan na godz. 18:00 we wtorek 28 czerwca [RADAR BURZ]

We wtorek między godz. 17 a 18 burze pojawiły się w województwach:

łódzkim (okolice: Skierniewice, Koluszki, Tomaszów Mazowiecki);

mazowieckim (okolice: Warszawa, Serock, Mszczonów);

lubelskim (okolice: Biała Podlaska);

świętokrzyskim (okolice na wschód od Kielc);

małopolskim (okolice: Tarnów, Ryglice).

Burze w nocy z wtorku na środę

W pierwszej połowie nocy na wschodzie Polski pojawią się burze z silnym deszczem. Miejscami suma opadów może osiągać do około 15-20 mm. Nie prognozuje się silnych porywów wiatru w czasie burz. Te nie powinny przekraczać 65 km/h. Słabsze burze z gradem i opadami do 20 mm mają przejść także przez południowo-zachodnią część kraju.

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>