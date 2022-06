IMGW ostrzega przed suszą. Spada poziom wody m.in. w Wiśle, Odrze, Warcie i Wisłoku

Niski stan wody odnotowano m.in. na Wiśle, Odrze, Wisłoku, Warcie oraz Bugu. IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną na zachodzie oraz wschodzie kraju. Z kolei w centralnym pasie Polski oraz na południowym wschodzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody, który może być spowodowany prognozowanymi na wtorek burzami z intensywnymi opadami deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sierpińska: Trzeba zaadaptować rolnictwo do problemów z suszami

IMGW: Spada poziom wody w polskich rzekach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że poziom wody w Wiśle na wysokości Bulwarów wiślanych w Warszawie systematycznie spada. 25 czerwca poziom wody wynosił 53 centymetry, kolejnego dnia było to już 50 cm, a 27 czerwca 46 cm. Z kolei we wtorek (28 czerwca) poziom wody wynosi zaledwie 44 cm. Także w pozostałych częściach kraju obserwuje się spadek wody w rzekach.

Sinice w Zalewie Wiślanym. IMGW ostrzega

Przeczytaj więcej informacji z meteorologicznych na stronie głównej Gazeta.pl

Niski stan wody w rzekach zaobserwowano m.in. na Wisłoku, Odrze oraz Warcie

Na Wisłoku na wysokości wsi Żółków 25 czerwca poziom wody wynosił 32 cm, a 28 czerwca już 29 cm. Z kolei na Bugu na wysokości Zabuża w ciągu czterech ostatnich dni wysokość wody zmniejszyła się z 227 cm do 221 cm. Nie lepiej wygląda sytuacja na Odrze. Na stacji znajdującej się w Głogowie poziom wody wynosił we wtorek 163 cm, kilka dni wcześniej (26 czerwca) było to 183 cm. Spada także poziom wody w Warcie. Według pomiarów dokonanych na stacji znajdującej się w Poznaniu przy Moście Rocha odnotowano między 25 a 28 czerwca spadek wody z 156 do 151 cm.

Do Polski nadciąga front burzowy. Możliwe gwałtowne zmiany pogody

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.