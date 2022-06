Do bójki doszło w sobotę 25 czerwca w Zabrzu-Mikulczycach w woj. śląskim. Zawiadomienie o zdarzeniu policja otrzymała ok. godz. 19.14. Jak wynika z doniesień lokalnych mediów, jeden z mężczyzn został postrzelony w głowę. Uczestnicy zdarzenia usłyszą we wtorek zarzuty prokuratora. Policja w dalszym ciągu prowadzi dochodzenie w sprawie.

Zabrze. Strzelanina na jednej z ulic w Zabrzu-Mikulczycach

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na ulicę Nowodworską podjechał samochód, po czym wysiadło z niego dwóch mężczyzn, jeden w wieku 24 lat, a drugi wieku 42. Według ustaleń mł. asp. Sebastiana Bijoka, rzecznika KMP w Zabrzu, mężczyźni oddali strzały w kierunku 32-latka, który stał na ulicy. Został on trafiony w głowę. Wtedy do mężczyzn podbiegł 40-latek, towarzysz postrzelonego, po czym doszło do bójki z użyciem kija bejsbolowego i siekiery.

- W ruch poszły niebezpieczne narzędzia, jak kij bejsbolowy czy siekiera. Wszyscy uczestnicy tej bójki odnieśli obrażenia i wszyscy trafili do szpitala. Po opatrzeniu ran zostali wypisani, łącznie z tym, który został postrzelony w głowę - przekazał mł. asp. Sebastian Bijok w rozmowie z "Gazetą Lubuską". Okazało się również, że mężczyźni z forda posłużyli się bronią czarnoprochową załadowaną śrutem. - Takie są wstępne ustalenia. Oczywiście, zostanie ona jeszcze poddana badaniom przez specjalistów - dodał.

W mieszkaniu jednego z mężczyzn znaleziono dwa pistolety oraz marihuanę. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli już wcześniej notowani przez policję. Broń, z której postrzelono mężczyznę, nie wymaga w Polsce zezwolenia. Nagranie bójki opublikowano na kanale Zabrze112 w serwisie Youtube.

Zabrze. Zarzuty za udział w bójce

Według wstępnych ustaleń policji wszyscy mężczyźni są mieszkańcami Zabrza, osoba poszkodowana była jako jedyna nietrzeźwa - odnotowano około dwóch promili w wydychanym powietrzu. Zarzuty dla wszystkich mężczyzn są takie same: udział w bójce przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. Dodatkowy zarzut otrzymał jedynie 24-latek za posiadanie narkotyków.

