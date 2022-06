Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy trzeba dostarczyć świadectwo do szkoły?

Uczniowie mają za sobą jeden z ważniejszych egzaminów, którego wyniki wpłyną na to, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej trafią. Rekrutacja do szkół nadal trwa, a uczniowie powinni pamiętać o kilku najważniejszych datach, aby nie przeoczyć żadnego obowiązującego ich terminu.



Każdy absolwent szkoły podstawowej za pośrednictwem wskazanej strony internetowej loguje się do systemu dzięki danym przekazanym mu przez szkołę, następnie wypełnia wniosek dotyczący preferowanych szkół, w których chce kontynuować naukę. Terminy rekrutacji do szkół różnią się w zależności od miasta. Aktualnie uczniowie mogą wprowadzać do systemu oceny, które otrzymali na świadectwie. W piątek 1 lipca absolwenci otrzymają wyniki z egzaminu ósmoklasisty, po czym należy je wprowadzić do systemu. Następnie warto przeliczyć wszystkie punkty, które przysługują uczniowi z egzaminu oraz otrzymanych ocen - dzięki temu będzie już wiedział, z jaką pulą punktów stara się o miejsce w wybranej placówce. Gdy pozna wszystkie swoje wyniki, może jeszcze przez kilka dni wprowadzić zmiany w systemie.

Do kiedy dostarczyć świadectwo do szkoły?

Gdy uczeń podejmie ostateczną decyzję, do której placówki planuje uczęszczać, powinien wprowadzić dane do systemu rekrutacji elektronicznej (jeśli bierze w takiej udział), może dostarczyć świadectwo oraz poszczególne zaświadczenia o egzaminach do wybranej przez siebie placówki. Większość harmonogramów przewiduje, że ostateczny termin na złożenie dokumentów do szkół upływa 12 lipca - należy jednak upewnić się w konkretniej szkole, ponieważ termin może być inny. Najczęściej szkoły przewidują następujące terminy:

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 - możliwość dokonania zmian we wnioskach o przyjęcie (zamiana szkół, możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku);

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 - uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych (oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu, dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

19 lipca 2022 godz. 10.00 - opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół;

od 19 lipca do 25 lipca 2022 - potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły,

26 lipca 2022 godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.