Fala upałów nie odpuszcza. W połączeniu z miejską betonozą i brakiem cienia wysokie temperatury mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Każdego lata pojawiają się doniesienia o dzieciach czy zwierzętach uwięzionych w zostawionych w pełnym słońcu samochodach. Policjanci apelują - reagujmy, kiedy w zostawionym na parkingu pojeździe widzimy żywą istotę.

Upały. Nie zostawiaj w aucie dzieci ani zwierząt

Policja apeluje, żeby nawet na chwilę nie zostawiać w pojazdach dzieci ani zwierząt. Uchylone okno to za mało.

"Przy upałach wewnątrz zamkniętego samochodu nie ma cyrkulacji powietrza, które umożliwiałoby swobodne oddychanie. Lekko uchylone szyby czy miska z wodą pozostawiona dla psa sprawy nie załatwią. Temperatura może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza, a przez brak rozwagi może dojść do tragedii" - ostrzega pomorska policja w oficjalnym komunikacie.

Co jednak zrobić, kiedy ktoś już zignoruje to ostrzeżenie i zostawi żywe istoty w rozgrzanym pojeździe? Portal motofakty.pl podaje, jak szybko nagrzewa się auto w takich warunkach.

"W ciągu zaledwie godziny, gdy temperatura otoczenia wynosi 35 stopni, wnętrze auta zaparkowanego w pełnym słońcu nagrzewa się do 47 stopni" - piszą eksperci. "Niektóre elementy wnętrza mogą osiągnąć jeszcze wyższą temperaturę, np. fotele 51 stopni Celsjusza, kierownica 53 stopnie, a deska rozdzielcza aż 69 stopni". Auto zaparkowane w cieniu nagrzewa się wolniej, jednak pozostawienie w nim dziecka również może skończyć się tragedią. Jak reagować?

Dziecko lub pies zamknięte w aucie. Kiedy i jak wybić szybę?

"Widząc pozostawione w pojeździe dziecko, bądź zwierzę, reaguj i natychmiast skontaktuj się z numerem alarmowym 112. Rozejrzyj się, właściciel samochodu może być w pobliżu. Podczas rozmowy telefonicznej uważnie słuchaj oraz wykonuj polecenia dyspozytora lub policjanta. Być może usłyszysz polecenie, aby dla ratowania życia zbić w samochodzie szybę" - instruują policjanci.

Zanim zabierzemy się za wybijanie okna w pojeździe, krzyknijmy głośno, w poszukiwaniu właściciela auta. Upewnijmy się też, że wszystkie drzwi są zamknięte. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie zadziała - zabierzmy się za wybijanie okna.

- Nie obawiajmy się wybić szyby, działamy w stanie wyższej konieczności, ratując życie lub zdrowie. Polskie prawo przewiduje w takim wypadku zwolnienie od odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie mienia - powiedział dziennik.pl insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy KGP.

Wybierzmy okno po drugiej stronie pojazdu, żeby odłamki szkła nie poraniły uwięzionego w środku dziecka lub zwierzęcia. Wybicie okna nie jest takie proste - pomocny może być specjalny sprzęt ratowniczy, jeśli jednak nie mamy go pod ręką, sprawdzi się każdy spiczasty przedmiot z twardego materiału. Możemy do tego wykorzystać np. gaśnice czy klucze do wymiany koła.

Po wydostaniu dziecka na zewnątrz koniecznie sprawdźmy, czy oddycha. Możemy położyć mu na kark wilgotną chusteczkę. Zadbajmy też, żeby podać mu wodę.

