Policja wydała oficjalne oświadczenie w związku z użyciem gazu łzawiącego podczas wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Inowrocławiu. "Materiał ten nie pozostawia wątpliwości co do działań policjantów. Osoby, wobec których podejmowano interwencje, używały w stosunku do policjantów słów wulgarnych, nie stosowały się do wydawanych poleceń i pomimo kilkukrotnego ostrzeżenia o użyciu gazu, nadal nie odsunęły się od funkcjonariuszy" - czytamy na stronie kujawsko-pomorskiej policji.

Policja tłumaczy się z użycia gazu łzawiącego w Inowrocławiu

Po tym, jak policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących w związku z wizytą Jarosława Kaczyńskiego w Inowrocławiu, pilnej kontroli zasadności użycia środków przymusu bezpośredniego domagał się m.in. senator Krzysztof Brejza.

Wcześniej pojawiła się informacja, że policjanci użyli gazu bez ostrzeżenia. O użyciu środków przymusu bezpośredniego funkcjonariusze mieli poinformować dopiero po fakcie.

"Podczas zabezpieczenia w Inowrocławiu policjanci wydawali polecenia i ostrzeżenia o użyciu siły fizycznej oraz miotacza gazu. Użycie tych środków umożliwia Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego" - pisze Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej komendy w oświadczeniu.

"Pomimo wielokrotnie powtarzanych, jasnych i zrozumiałych poleceń wydawanych wobec osób, które podchodziły do kordonu funkcjonariuszy, aby te odsunęły się na bezpieczną odległość, osoby te nie reagowały, stawiając bierny opór, podchodząc coraz bliżej. Policjant, oceniając na miejscu sytuację, zastosował gradację używanych środków przymusu od siły fizycznej, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, do użycia ręcznego miotacza gazu" - tłumaczy.

Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy przeprowadzono kontrolę, której celem było wyjaśnienie, czy funkcjonariusze zachowali się zgodnie z przepisami.

Gaz łzawiący w czasie wiecu Kaczyńskiego. Postępowanie wyjaśniające policji

"Osoby, wobec których podejmowano interwencje, używały w stosunku do policjantów słów wulgarnych, nie stosowały się do wydawanych poleceń i pomimo kilkukrotnego ostrzeżenia o użyciu gazu, nadal nie odsunęły się od funkcjonariuszy" - twierdzi policja. Dowodem na to ma być film, którego czterosekundowy fragment opublikowali policjanci. Słychać na nim głos mężczyzny, ostrzegającego przed użyciem gazu.







Inworocław. Policja użyła gazu łzawiącego podczas wizyty Jarosława Kaczyńskiego

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził Inowrocław. Na salę nie zostali wpuszczeni przeciwnicy partii, których przed budynkiem otoczyła policja. Protestujący przeciwko rządom PiS zgromadzili się na poboczu, przy Państwowej Szkole Muzycznej.

Po zakończonym spotkaniu grupa kilkudziesięciu osób zaczęła wykrzykiwać w kierunku służb wulgarne hasła, jednak poza tym przeciwnicy PiS zachowywali się pokojowo. Mimo to policja zdecydowała się użyć wobec nich gazu łzawiącego, lecz o użyciu środków przymusu bezpośredniego poinformowano dopiero po fakcie.

