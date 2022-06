Rafał Trzaskowski oszukany przez deepfake. Myślał, że rozmawia z Witalijem Kliczką

Jak wynika z ustaleń Radia Zet, Rafał Trzaskowski był jednym z pierwszych europejskich włodarzy, którzy padli ofiarą cyberoszustwa. Zaproszenie do wideopołączenia przyszło z oficjalnego adresu kijowskiego urzędu miasta. W rozmowie brała udział osoba, której głos i twarz mogły sugerować, że jest to Witalij Kliczko. Jednak nie był to mer stolicy Ukrainy.

Konwersacja miała przebiegać w sposób "nietypowy" i wzbudziła podejrzenia. Zaraz po jej zakończeniu warszawski ratusz skontaktował się z władzami Kijowa. Okazało się, że Kliczko z nikim nie rozmawiał.

Prezydent Warszawy potwierdza. Rozmawiał z fałszywym merem Kijowa

Doniesienia Radia Zet potwierdził prezydenta Warszawy.

- Rzeczywiście wszyscy zostaliśmy oszukani. Rozmowa nie dotyczyła żadnych wrażliwych kwestii, ale i tak zdecydowałem się powiadomić o incydencie polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz Ambasadę Ukrainy. Wcześniej już kilkakrotnie rozmawiałem z Witalijem Kliczką, a zasady współpracy na wypadek wojny omawialiśmy na żywo w Kijowie - powiedział Radiu Zet Rafał Trzaskowski.

Warszawski ratusz poinformował, że w tej sprawie zawiadomiony został wydział do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

Przywódcy europejskich stolic oszukani. Na liście m.in. burmistrzyni Berlina czy przywódca Madrytu

Rafał Trzaskowski nie jest pierwszym przywódcą, który dał się nabrać na deepfake, czyli technologię pozwalającą wykorzystać wizerunek dowolnej osoby. Na liście osób, które rozmawiały z fałszywym Witalijem Kliczką, są m.in. burmistrzyni Berlina Franziska Giffey, burmistrz Wiednia Michael Ludwig czy burmistrz Madrytu Jose Martinez-Almeida.

- To była tak łudząca manipulacja, że dopiero sposób prowadzenia rozmowy i zadawane pytania sprawiły, że nabraliśmy podejrzeń - mówiła Franziska Giffey.

- To pokazuje, że technologia deepfake musi być traktowana poważnie jako część rosyjskiej wojny hybrydowej - stwierdził Andrij Melnyk, ambasador Ukrainy w Niemczech. - To perfidna, psychologiczna broń - dodał.