Kołobrzeg. Pożar w porcie rybackim. Płonie hala, w której składowano środki chemiczne

O pożarze w porcie rybackim w Kołobrzegu poinformowało Radio Szczecin. W ogniu stanęła jedna z hal, która pod wpływem płomieni uległa zawaleniu. W środku przechowywane były chemikalia. Nie ma jeszcze informacji, czy w miejscu pożaru znajdowali się ludzie.

Kołobrzeg. Pożar hali w porcie rybackim gasiło kilkanaście zastępów strażaków

Strażacy zablokowali wjazd do portu, na miejscu pracowały jednostki z całego powiatu - łącznie kilkanaście zastępów strażaków zawodowych i ochotników.

"Potężny pożar w kołobrzeskim porcie rybackim. Na miejscu zapaliła się jedna z hal, której konstrukcja na skutek działania ognia uległa zawaleniu" - czytamy na Twitterze Radia Szczecin.

Zgłoszenie o pożarze zostało przyjęte o 16.41.

- Wybuchł pożar w hali stoczni remontowej. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej, na chwilę obecną działania trwają, pożar nie jest zlokalizowany - informował o 17.00 telewizję TVN24 Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Strażacy nie byli w stanie przedrzeć się przez płomienie. Akcja gaśnicza początkowo prowadzona była z zewnątrz. Płonąca hala miała wymiary około 10 na 20 metrów. Została całkowicie pochłonięta przez ogień. Po godzinie 18 na miejscu pracowało wciąż 10 zastępów strażackich, dogaszając budynek.

- W kulminacyjnym momencie w akcji gaszenia pożaru pracowało 14 zastępów straży pożarnej, czyli 49 strażaków. Pożar jest już zlokalizowany, trwa dogaszanie oraz działania polegające na rozbiórce obiektu, ponieważ ten zawalił się do środka. Przeszukujemy go też pod kątem znalezienia ewentualnych zarzewi ognia, by ten nie rozprzestrzenił się ponownie - poinformował TVN24 starszy kapitan Krzysztof Azierski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Nikt nie został ranny. Przyczyny pożar pozostają nieznane.

