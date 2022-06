Upały w Polsce. Alert RCB wysłany do części mieszkańców woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego

"Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części powiatów woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego" - przekazało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jednocześnie zaapelowano o "zachowanie szczególnej ostrożności" i "nieużywanie otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla wszystkich województw. Niemal w całej Polsce temperatura przekracza 30 stopni.

Jak zapowiada IMGW, "najbliższy tydzień to lato w pełni". We wtorek co prawda będzie nieco chłodniej na zachodzie, gorąco na wschodzie kraju.

"Od środy upały powrócą w całym kraju, ale wystąpią również przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, a w piątek także w centrum kraju. Temperatura osiągnie 36 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Noce również bardzo ciepłe. Od soboty nieco chłodniej, na wschodzie jeszcze upalnie z przelotnymi opadami i burzami. W niedzielę w całym kraju temperatura poniżej 30 stopni" - czytamy w prognozie na najbliższe dni.

Synoptycy nie wykluczają, że tym tygodniu mogą zostać wydane ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem. - Jest duże prawdopodobieństwo, że po środzie zostaną wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia przed tym niebezpiecznym zjawiskiem atmosferycznym dla południowej i wschodniej części kraju, gdzie temperatura może wzrosnąć do 36 stopni - powiedział Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w Polsce. Strażacy apelują o ostrożność

Przed długotrwałymi upałami, które mogą skutkować pożarami lasów, ostrzegają także strażacy. W miniony weekend strażacy odnotowali ponad półtora tysiąca pożarów w całym kraju. Ponad pół tysiąca interwencji dotyczyło płonących lasów i traw.

Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach śląskim i mazowieckim - przekazała Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

- To były pożary wielkoobszarowe, które były na obszarze powyżej kilkunastu, kilkudziesięciu hektarów. Takie pożary, które już wymagają interwencji samolotów Lasów Państwowych, a nawet śmigłowców z zasobnikami, tak zwanych Bambi Bucket, czyli dostarczanie wody na większe odległości. Wiąże się to z tym, że mamy do czynienia z pożarami bardzo poważnymi - powiedziała Monika Nowakowska.

W trakcie suszy można bardzo łatwo zaprószyć ogień, dlatego Monika Nowakowska-Brynda dodaje, by w najbliższym czasie najlepiej nie chodzić do lasu.

- Przede wszystkim wybierajmy do wypoczynku inne miejsca. Ograniczmy przebywanie w lasach, ograniczmy ewentualnie do szybkich, krótkich spacerów. Nie do rozbijania obozowisk, a jeżeli już, to żeby były one silnie strzeżone. Przed każdym wejściem do lasów mamy tabliczki co wolno, co jest zabronione. Przestrzegajmy tych zasad, a będziemy się cieszyli lasami jak najdłużej - powiedziała Monika Nowakowska-Brynda.

