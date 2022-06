Fala upałów w Polsce trwa. Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji? [DOMOWE SPOSOBY]

"Początek tygodnia będzie upalny, z przelotnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie i w centrum kraju. Już we wtorek nieco chłodniej na zachodzie, gorąco na wschodzie. Od środy upały powrócą w całym kraju, ale wystąpią również przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, a w piątek także w centrum kraju. Temperatura osiągnie 36 stopni Celsjusza na wschodzie kraju" - podają w komunikacie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W związku z napływem gorącego powietrza w większości regionów obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, w trzystopniowej skali. Coraz wyższe temperatury i tropikalne noce sprawiają, że Polacy coraz bardziej interesują się zakupem wentylatora lub klimatyzacji. Jak radzić sobie z upałami? Przedstawiamy sposoby na ochłodzenie pomieszczenia.

Fala upałów w Polsce. Sposoby na ochłodzenie mieszkania

Klimatyzacja domowa wiąże się ze sporym wydatkiem, a na jej montaż w sezonie letnim trzeba czekać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Ponadto urządzenie zużywa dużo energii. W krajach o umiarkowanym klimacie, takich jak Polska, zazwyczaj możliwe jest obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocą alternatywnych sposobów.

Wentylator obniża temperaturę odczuwaną o kilka stopni, wytwarzając stały przepływ powietrza. Poza tym zużywa mniej energii elektrycznej niż np. klimatyzator przenośny. Dodatkowo warto przed nim położyć misę z lodem, bądź butelkę z zamrożona wodą. Będzie rozdmuchiwać przyjemny, chłodny wiatr po całym pomieszczeniu. Zalecane jest wietrzenie pomieszczeń w nocy i, jeśli to możliwe, we wczesnych godzinach porannych. Wtedy temperatury są najniższe. W pozostałych porach dniach zaleca się zamknięcie okien i ich zacienienie. Dobrze zaprojektowany system powinien być jasnego koloru i zamontowany na zewnątrz okna. Pomoże również odpowiednio nawilżone powietrze. Pomogą w tym zamoczone w zimnej wodzie ręczniki. Parujący materiał wpłynie na wysokość temperatury w mieszkaniu.

Klimatyzacja ochładza domy, ale podgrzewa planetę

Przegrzanie organizmu. "Trzeba włączyć zdrowy rozsądek"

Jak pisaliśmy w Gazecie.pl, lekarze przestrzegają przed hipertermią, czyli przegrzaniem organizmu. Gdy dochodzi do kumulacji ciepła w organizmie, jego zdolność naturalnego ochładzania się przez pocenie znacznie spada.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski podkreślił, że najlepszą profilaktyką, by uchronić się przed wysoką temperaturą, jest unikanie przebywania na słońcu. -Trzeba włączyć zdrowy rozsądek i pomyśleć, czy rzeczywiście musimy wychodzić w te upały. Jeśli musimy, to starajmy się wtedy, kiedy ten upał jest trochę mniejszy, czyli nie między godziną jedenastą a siedemnastą, bo to jest ekstremum - mówił doktor na antenie TVP Info.

Ekspert zwrócił również uwagę na odpowiednie nawodnienie organizmu, nakrycie głowy, okulary i krem z filtrem UV.

Pomarańczowe alerty IMGW niemal w całej Polsce. Upał znów da się we znaki

